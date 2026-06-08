ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Ливерпуля и Милана завершил карьеру

Экс-форвард «Милана», «Ливерпуля» и ряда других клубов Дивок Ориги повесил бутсы на гвоздь.

Моя цель в футболе как игрока достигнута. Я осуществил свои детские мечты – играть на самых больших аренах и выигрывать самые престижные трофеи. Я благодарен Богу за все это. Для меня было счастьем представлять Бельгию, свою страну, сохраняя при этом связь с Кенией – своими корнями.

И моей семье, а также самым близким людям... без вас я не был бы тем, кто я есть сегодня. Я бесконечно вам благодарен. Моя миссия выполнена. Теперь я приступаю к своему следующему призванию. Продолжение этого пути еще впереди…».

На протяжении своей карьеры Дивок Ориги защищал цвета «Лилля», «Ливрепуля», «Вольфсбурга», «Милана» и «Ноттингем Форест». Последние два года выступал за молодежную команду «россонери». Всего на клубном уроне сыграл 371 матч, забил 70 голов и отдал 28 ассистов.

За сборную Бельгии провел 32 матча, забил 3 мяча отдал 2 голевые передачи.