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08 июня 2026, 18:28 | Обновлено 08 июня 2026, 18:29
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Ливерпуля и Милана завершил карьеру

Бутсы на гвоздь повесил Дивок Ориги

08 июня 2026, 18:28 | Обновлено 08 июня 2026, 18:29
175
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Ливерпуля и Милана завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Дивок Ориги
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Экс-форвард «Милана», «Ливерпуля» и ряда других клубов Дивок Ориги повесил бутсы на гвоздь.

Моя цель в футболе как игрока достигнута. Я осуществил свои детские мечты – играть на самых больших аренах и выигрывать самые престижные трофеи. Я благодарен Богу за все это. Для меня было счастьем представлять Бельгию, свою страну, сохраняя при этом связь с Кенией – своими корнями.

И моей семье, а также самым близким людям... без вас я не был бы тем, кто я есть сегодня. Я бесконечно вам благодарен. Моя миссия выполнена. Теперь я приступаю к своему следующему призванию. Продолжение этого пути еще впереди…».

На протяжении своей карьеры Дивок Ориги защищал цвета «Лилля», «Ливрепуля», «Вольфсбурга», «Милана» и «Ноттингем Форест». Последние два года выступал за молодежную команду «россонери». Всего на клубном уроне сыграл 371 матч, забил 70 голов и отдал 28 ассистов.

За сборную Бельгии провел 32 матча, забил 3 мяча отдал 2 голевые передачи.

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Дивок Ориги Милан Ноттингем Форест Ливерпуль Вольфсбург Лилль завершение карьеры
Даниил Кирияка Источник: Instagram
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а скільки років йому, альо, автор, інформативність статті, чули щось таке?
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