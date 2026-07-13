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Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 11:55 | Обновлено 13 июля 2026, 12:45
1742
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Бразильский легионер решил покинуть Премьер-лигу и уехать из Украины

Андерсон Джордан не собирается продолжать карьеру в составе луганской «Зари»

13 июля 2026, 11:55 | Обновлено 13 июля 2026, 12:45
1742
2 Comments
Бразильский легионер решил покинуть Премьер-лигу и уехать из Украины
ФК Заря Луганск. Андерсон Джордан
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Бразильский защитник Андерсон Джордан, который является одним из ключевых игроков луганской «Зари», решил покинуть страну и попробовать свои силы в Европе.

Контракт легионера истекает в июне 2028 года, однако 27-летний футболист сообщил руководству о своем желании сменить клуб во время летнего трансферного окна.

В прошлом сезоне в услугах бразильца был заинтересован словацкий «Слован», однако переход сорвался из-за требований президента луганской команды Евгения Геллера.

Джордан перебрался в чемпионат Украины в июле 2023 года и провел в футболке «Зари» 96 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

Трансферная стоимость защитника составляет один миллион евро. В кампании 2025/26 легионер за 30 игр во всех турнирах записал на свой счет два забитых мяча и один ассист.

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Заря Луганск Андерсон Джордан Евгений Геллер трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Инсайды от Пасичныка
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Комментарии 2
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Відомий? А чим, можна подробиці? Заради хайпу ліплять такі заголовки більшість ЗМІюк
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+1
Минулого літа така сама «новина» була перед початком сезону. Схоже, ці «новини» просто вигадані.
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0
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