Бразильский легионер решил покинуть Премьер-лигу и уехать из Украины
Андерсон Джордан не собирается продолжать карьеру в составе луганской «Зари»
Бразильский защитник Андерсон Джордан, который является одним из ключевых игроков луганской «Зари», решил покинуть страну и попробовать свои силы в Европе.
Контракт легионера истекает в июне 2028 года, однако 27-летний футболист сообщил руководству о своем желании сменить клуб во время летнего трансферного окна.
В прошлом сезоне в услугах бразильца был заинтересован словацкий «Слован», однако переход сорвался из-за требований президента луганской команды Евгения Геллера.
Джордан перебрался в чемпионат Украины в июле 2023 года и провел в футболке «Зари» 96 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.
Трансферная стоимость защитника составляет один миллион евро. В кампании 2025/26 легионер за 30 игр во всех турнирах записал на свой счет два забитых мяча и один ассист.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стало известно, какую сделку рассматривают «красные»
ЭйДжей раскрыл секрет успеха украинца