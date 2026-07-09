Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец, который играл в Шахтере, оказался не нужен ни одному клубу
Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 11:07 |
1508
1

Украинец, который играл в Шахтере, оказался не нужен ни одному клубу

«Заря» не рассчитывает на Владислава Вакулу, который почти год не выходил на поле

09 июля 2026, 11:07 |
1508
1 Comments
Украинец, который играл в Шахтере, оказался не нужен ни одному клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Вакула
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший игрок донецкого «Шахтера», а ныне вингер луганской «Зари» Владислав Вакула не может найти новый клуб и уже год находится вне футбола.

Полузащитник провел 63 минуты во встрече третьего тура чемпионата Украины 2025/26 – с тех пор 27-летний хавбек не выходил на поле и имеет крайне печальные перспективы.

Главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник не рассчитывает на украинца, однако новое место для продолжения карьеры не удается найти уже длительное время.

«Заря» настойчиво предлагает Вакуле искать другую команду, однако желающих взять игрока фактически нет. Тренеры команд считают проблемой отсутствие у игрока дисциплины за пределами поля.

Вингер присоединился к луганской команде в августе 2024 года, проведя 14 матчей – без результативных действий. Контракт футболиста истекает в июне 2027-го, а его стоимость составляет 200 тысяч евро.

По теме:
Плохие новости для Турана. Шахтер попал в беду перед стартом сезона
Шахтер может оформить трансфер игрока, который Турану напоминает Иньесту
ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала первого панамца в истории клуба
Заря Луганск Владислав Вакула Шахтер Донецк Виктор Скрипник
Николай Тытюк Источник: UA-Football
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
Футбол | 08 июля 2026, 20:49 0
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»

Испания – настоящая загадка даже для опытного специалиста

Барселона нашла нового нападающего и согласовала контракт. Громкий трансфер
Футбол | 09 июля 2026, 09:29 0
Барселона нашла нового нападающего и согласовала контракт. Громкий трансфер
Барселона нашла нового нападающего и согласовала контракт. Громкий трансфер

Адейеми может присоединиться к каталонскому клубу

Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Теннис | 08.07.2026, 16:50
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Президент Харькова: «Задача – чемпионские титулы. И как можно чаще»
Футбол | 09.07.2026, 03:01
Президент Харькова: «Задача – чемпионские титулы. И как можно чаще»
Президент Харькова: «Задача – чемпионские титулы. И как можно чаще»
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Бокс | 08.07.2026, 19:40
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
отак алкоголь і гульки загубили ще один талант...
Ответить
+2
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
07.07.2026, 10:07 10
Бокс
Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала
Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала
08.07.2026, 08:45 1
Футбол
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
08.07.2026, 07:07 9
Футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
09.07.2026, 06:22 6
Футбол
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
07.07.2026, 09:06 25
Футбол
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
09.07.2026, 00:03
Футбол
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
07.07.2026, 09:40 3
Бокс
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
08.07.2026, 10:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем