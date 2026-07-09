Украинец, который играл в Шахтере, оказался не нужен ни одному клубу

Бывший игрок донецкого «Шахтера», а ныне вингер луганской «Зари» Владислав Вакула не может найти новый клуб и уже год находится вне футбола.

Полузащитник провел 63 минуты во встрече третьего тура чемпионата Украины 2025/26 – с тех пор 27-летний хавбек не выходил на поле и имеет крайне печальные перспективы.

Главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник не рассчитывает на украинца, однако новое место для продолжения карьеры не удается найти уже длительное время.

«Заря» настойчиво предлагает Вакуле искать другую команду, однако желающих взять игрока фактически нет. Тренеры команд считают проблемой отсутствие у игрока дисциплины за пределами поля.

Вингер присоединился к луганской команде в августе 2024 года, проведя 14 матчей – без результативных действий. Контракт футболиста истекает в июне 2027-го, а его стоимость составляет 200 тысяч евро.