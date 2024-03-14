Глазго Рейнджерс

В четверг, 14 марта, состоялся второй матч 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором сыграли «Рейнджерс» и «Бенфика».

Игра состоялась на стадионе «Айброкс» в Глазго. «Орлы» победили со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

В первом матче команды сыграли вничью 2:2.

Автором единственного гола в этом матче стал Рафа Силва, забивший на 66-й минуте.

Лига Европы. 1/8 финала, 14 марта

Рейнджерс – Бенфика – 0:1 (первый матч 2:2)

Гол: Рафа Силва, 66.

Видеообзор матча