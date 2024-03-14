Глазго Рейнджерс

14.03.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 0 : 1
Бенфика Проходит дальше
Лига Европы14 марта 2024, 23:33 |
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Рейнджерс – Бенфика – 0:1. Трубин в четвертьфинале ЛЕ. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча в Глазго
14 марта 2024, 23:33 |
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В четверг, 14 марта, состоялся второй матч 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором сыграли «Рейнджерс» и «Бенфика».
Игра состоялась на стадионе «Айброкс» в Глазго. «Орлы» победили со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира.
В первом матче команды сыграли вничью 2:2.
Автором единственного гола в этом матче стал Рафа Силва, забивший на 66-й минуте.
Лига Европы. 1/8 финала, 14 марта
Рейнджерс – Бенфика – 0:1 (первый матч 2:2)
Гол: Рафа Силва, 66.
Видеообзор матча
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
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