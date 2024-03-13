Глазго Рейнджерс

В четверг, 14 марта, состоится второй матч 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Рейнджерс» и «Бенфика».

Игра состоится на стадионе «Айброкс» в Глазко.

В первом поединке команды сыграли вничью – 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рейнджерс – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция