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Лига Европы
Глазго Рейнджерс
14.03.2024 19:45 2-й матч. Результат первого матча 2:2 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
13 марта 2024, 16:37 |
71
0

Рейнджерс – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 марта в 19:45 поединок 1/8 финала Лиги Европы

13 марта 2024, 16:37 |
71
0
Рейнджерс – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В четверг, 14 марта, состоится второй матч 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Рейнджерс» и «Бенфика».

Игра состоится на стадионе «Айброкс» в Глазко.

В первом поединке команды сыграли вничью – 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рейнджерс – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Бенфика Глазго Рейнджерс Анатолий Трубин Лига Европы смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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