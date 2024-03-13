Глазго Рейнджерс

14.03.2024 19:45 2-й матч. Результат первого матча 2:2 - : -
Лига Европы13 марта 2024, 16:37 |
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Рейнджерс – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 марта в 19:45 поединок 1/8 финала Лиги Европы
13 марта 2024, 16:37 |
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В четверг, 14 марта, состоится второй матч 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Рейнджерс» и «Бенфика».
Игра состоится на стадионе «Айброкс» в Глазко.
В первом поединке команды сыграли вничью – 2:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рейнджерс – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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