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Лига Европы
Глазго Рейнджерс
14.03.2024 19:45 2-й матч. Результат первого матча 2:2 - : -
Бенфика
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Лига Европы
13 марта 2024, 16:05 | Обновлено 13 марта 2024, 16:09
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0

Глазго Рейнджерс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует наиболее интригующие поединки еврокубков

13 марта 2024, 16:05 | Обновлено 13 марта 2024, 16:09
77
0
Глазго Рейнджерс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

14 марта на «Айброкс» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Рейнджерс» (Глазго) сыграет против «Бенфики». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Рейнджерс (Глазго)

Команда, безусловно, относится к легендам шотландского, да и, пусть и с оговорками, европейского и мирового футбола. После эпичного провала в виде банкротства и падения на практически любительский уровень удалось снова стать чемпионом страны только однажды, при Джеррарде. Но Стивен ушел, и без него снова был откат на второе место в Премьершипе. Только сейчас, при Клемане, удается вполне на равных бороться с вечным соперником – Селтиком. Но при этом неплохо светло-синие играют и на международной арене. В Лиге чемпионов они не пробились в основной раунд, зато в Лиге Европы получилось возглавить группу, опередив пражскую Спарту и не пустив в плей-офф турнира Бетис. В итоге в плей-офф рейнджеры стартовали только с 1/8 финала. В Лиссабоне не везло, но все равно там закончили на 2:2.

Бенфика

Клуб при Рогере Шмидте, в прошлом сезоне, смог вернуть себе чемпионский титул в Примейре. И сейчас все еще есть шансы сохранить первенство – уже понятно, что Порту выпал из гонки за первенство, и остается опередить только соседний Спортинг (что, впрочем, тоже непросто). Где заметно сдали орлы, так это на международной арене. Если в прошлые разы португальцы выходили в плей-офф Лиги чемпионов, то в этом цикле с большим трудом, за счет выездной победы в последнем туре, выиграли спор у Ред Булла из Австрии за третье место. Перебравшись в Лигу Европы, там красно-белые справились с Тулузой, правда, с трудом: 2:1 дома и 0:0 во Франции. С более опытными шотландцами, как и с тефесе, помог пенальти, был и автогол, но все равно закончили лишь 2:2.

Статистика личных встреч

В 2020-м году стороны играли в Лиге Европы, но на групповом этапе. Тогда они обменялись результативными ничьими.

Прогноз

GGBET считает, что португальцы будут фаворитами, пусть и минимальными, в Глазго. Хотя они не выиграли дома, так что шотландцы смогут им снова не проиграть (коэффициент - 1,6). Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч.

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Бенфика Глазго Рейнджерс Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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