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Астон Вилла
14.03.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:0 - : -
Аякс
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Лига конференций
14 марта 2024, 01:59 | Обновлено 14 марта 2024, 02:05
33
0

Астон Вилла – Аякс. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций

Поединок состоится 14 марта в 22:00 по Киеву

14 марта 2024, 01:59 | Обновлено 14 марта 2024, 02:05
33
0
Астон Вилла – Аякс. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

14 марта на «Вилла Парк» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором «Астон Вилла» сыграет против «Аякса». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Астон Вилла

Команда имела славную историю и, соответственно, немалые амбиции. Но давно не выигрывала титулы, зато побывала в Чемпионшипе. Чтобы наконец-то достичь новых успехов, осенью позапрошлого года решили сменить Джеррарда на Эмери. Для начала Унаи успел выиграть седьмое место в прошлом розыгрыше АПЛ - а сейчас его подопечные претендуют на звание главной сенсации сезона, всерьез претендуя на четвертую, лигочемпионовскую позицию. Параллельно виллане вернулись на международную арену. Они начинали еще в квалификации, летом, но показали серьезное отношение, выйдя в групповой этап и победив в своем квартете. В итоге в прошлый четверг англичане ездили в Амстердам, и ограничились нулевой ничьей. А потом проиграли важный матч Тоттенхэму в АПЛ - черная неделя и пища для размышлений тренеру.

Аякс

Клуб считается настоящей легендой не только голландского, но и всеевропейского футбола. Но после неудачного прошлого сезона в нынешнем красно-белые и вовсе переписали исторические антирекорды. Да, при Джоне ван'т Схипе, что занял тренерский пост со статусом пожарника, получилось отвоевать позиции, но маловероятно, что получится даже на третье место забраться - Твенте все еще очень далеко. А из кубка гранд был выбит Хераклесом еще в декабре. Так что оставалась только международная арена. В Лиге Европы голландцы тоже выступили неудачно, взяв только 3-е место. Перебравшись в Лигу конференций, они пересеклись в первом раунде плей-офф с Буде-Глимт. Оба поединка с норвежцами приносили результативные ничьи, но в экстра-тайме на выезде аяксиды забили решающий гол, хотя долго играли в меньшинстве.

Статистика личных встреч

Стороны уже пересекались, в 2008-м году в Кубке УЕФА. Тогда групповой этап играли в круг, по 1-му поединку, и виллане дома победили 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в успехе англичан. С учетом фактора поля, можно брать их победу с форой -1 (коэффициент - 1,66).

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Астон Вилла Аякс Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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