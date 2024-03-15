Астон Вилла – Аякс – 4:0. Уверенный триумф команды АПЛ. Видео голов и обзор
Английский клуб при поддержке болельщиков не оставил шансов гостям
«Астон Вилла», которая в АПЛ претендует на попадание в зону Лиги чемпионов, не собирается прекращать борьбу и за победу в Лиге конференций.
«Аякс» проводит слабый сезон, но ничья на своем поле оставлял нидерландскому клубу неплохие шансы на проход дальше.
Увы, для них приезд в Бирмингем принес лишь фиаско. Команда Унаи Эмери забила четыре гола и оформила уверенный проход дальше.
Лига конференций. 1/8 финала. 14 марта.
Астон Вилла – Аякс – 4:0 (первый матч – 0:0)
Голы: Уоткинс (25), Бэйли (60), Дуран (75), Диаби (81)
Удаление: ... – Маннсверк (66)
Видеообзор матча
События матча
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