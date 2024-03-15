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Лига конференций
Проходит дальше Астон Вилла
14.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 4 : 0
Аякс
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Лига Европы
15 марта 2024, 03:16 | Обновлено 15 марта 2024, 03:20
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0

Астон Вилла – Аякс – 4:0. Уверенный триумф команды АПЛ. Видео голов и обзор

Английский клуб при поддержке болельщиков не оставил шансов гостям

15 марта 2024, 03:16 | Обновлено 15 марта 2024, 03:20
32
0
Астон Вилла – Аякс – 4:0. Уверенный триумф команды АПЛ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Астон Вилла», которая в АПЛ претендует на попадание в зону Лиги чемпионов, не собирается прекращать борьбу и за победу в Лиге конференций.

«Аякс» проводит слабый сезон, но ничья на своем поле оставлял нидерландскому клубу неплохие шансы на проход дальше.

Увы, для них приезд в Бирмингем принес лишь фиаско. Команда Унаи Эмери забила четыре гола и оформила уверенный проход дальше.

Лига конференций. 1/8 финала. 14 марта.

Астон Вилла – Аякс – 4:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Уоткинс (25), Бэйли (60), Дуран (75), Диаби (81)

Удаление: ... – Маннсверк (66)

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Астон Вилла).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Астон Вилла).
66’
Sivert Heggheim Mannsverk (Аякс) получает красную карточку.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Астон Вилла).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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Астон Вилла Аякс Лига конференций видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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