14.03.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:0 - : -
Кубок конфедераций13 марта 2024, 20:40 |
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Астон Вилла – Аякс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 марта в 22:00 поединок 1/8 финала Лиги конференций
13 марта 2024, 20:40 |
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В четверг, 14 марта, состоится второй матч 1/8 финала розыгрыша Лиги конференций, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Аякс».
Игра состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.
В первом поединке команды сыграли в сухую ничью.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Астон Вилла – Аякс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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