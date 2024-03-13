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Лига конференций
Астон Вилла
14.03.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:0 - : -
Аякс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок конфедераций
13 марта 2024, 20:40 |
26
0

Астон Вилла – Аякс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 марта в 22:00 поединок 1/8 финала Лиги конференций

13 марта 2024, 20:40 |
26
0
Астон Вилла – Аякс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла – Аякс

В четверг, 14 марта, состоится второй матч 1/8 финала розыгрыша Лиги конференций, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Аякс».

Игра состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

В первом поединке команды сыграли в сухую ничью.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Астон Вилла – Аякс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Лига конференций Астон Вилла Аякс смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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