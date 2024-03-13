В четверг, 14 марта, состоится второй матч 1/8 финала розыгрыша Лиги конференций, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Аякс».

Игра состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

В первом поединке команды сыграли в сухую ничью.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Астон Вилла – Аякс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция