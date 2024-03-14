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Лига Европы
Байер
14.03.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:2 - : -
Карабах
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Лига Европы
14 марта 2024, 01:51 | Обновлено 14 марта 2024, 01:54
39
0

Байер – Карабах. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

Поединок состоится 14 марта в 22:00 по Киеву

14 марта 2024, 01:51 | Обновлено 14 марта 2024, 01:54
39
0
Байер – Карабах. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

14 марта на «Бай-Арене» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Байер» сыграет против «Карабаха». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Байер

Команда все еще продолжает вести борьбу во всех турнирах, в которых только участвует - что неудивительно, с учетом того, что до весны получалось не проигрывать. Она добралась до полуфинала кубка страны и, главное, уже де-факто нивелировала угрозу для долгожданного обретения серебряной салатницы. И сами аспиринщики сильны как никогда, и единственный серьезный соперник и привычный фаворит, Бавария, в кризисе - чего стоят 0:3 в очном поединке. Ну, а в Лиге Европы немцы и вовсе имели стопроцентный показатель на групповом этапе: выиграли 6 раз из 6. Таким образом, подопечные Хаби Алонсо в плей-офф стартовали только с нынешнего раунда, 1/8 финала. И в Закавказье чуть не оборвалась феноменальная серия без баранок. Но и там успели отыграться с 0:2 на ничью.

Карабах

Клуб уже достаточно давно рассматривается как один из региональных футбольных лидеров (а уж статус национального №1 уже бесспорно закреплен - хотя Нефтчи разок отхватил себе азербайджанское золото). И еще раз явно подтвердил это в нынешнем сезоне, ведь подопечные Гурбана Гурбанова смогли стать последним представителем всей постсоветской зоны. Да, они снова не квалифицировались в основной раунд Лиги чемпионов. Но при этом жеребцы далеко не в первый раз сумели набрать на групповом этапе Лиги Европы достаточно очков, чтобы выйти в плей-офф. А в 1/16 финала, в феврале, сразу удивили, выиграв первый, выездной поединок у Браги 4:2. Так что дома оставалось просто не провалиться. Все-таки архиепископы в большинстве забили дважды, но в экстра-тайме хозяева свели к устраивающим себя 3:2 в пользу португальцев. Спасительным оказался гол на 120+2 минуте!

Статистика личных встреч

Осенью клубы тоже играли в Лиге Европы. Тогда, в группе, немцы были сильнее оба раза, 5:1 и 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы уж очень категоричны в симпатиях к немцам. Жеребцы так просто не капитулируют, ждем тут обе забьют (коэффициент - 1,98).

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Источник Sport.ua
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