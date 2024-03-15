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14.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 3 : 2
Карабах
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Лига Европы
15 марта 2024, 02:55 | Обновлено 15 марта 2024, 03:16
105
0

Байер – Карабах – 3:2. Драматичная концовка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

15 марта 2024, 02:55 | Обновлено 15 марта 2024, 03:16
105
0
Байер – Карабах – 3:2. Драматичная концовка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Шик

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

В драматичном матче Байер обыграл Карабах со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал.

Неожиданно уступая дома 0:2, фармацевты сумели после 70-й минуты переломить ход игры и забить трижды.

Гером матча стал Патрик Шик, забивший два гола на 90+3 и 90+8 минутах.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч, 14 марта

Байер (Германия) – Карабах (Азербайджан) – 3:2 (первый матч – 2:2)

Голы: Фримпонг, 72, Патрик Шик, 90+3, 90+8 – Зубир, 58, Жуниньо, 67

Удаление: Джафаркулиев (Карабах), 62 мин.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Зубир, 58 мин.

ГОЛ! 0:2. Жуниньо, 67 мин.

ГОЛ! 1:2. Фримпонг, 72 мин.

ГОЛ! 2:2. Патрик Шик, 90+3 мин.

ГОЛ! 3:2. Патрик Шик, 90+8 мин.

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Байер).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Жуниньо (Карабах).
62’
Элвин Джафаргулиев (Карабах) получает красную карточку.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Абделла Зубир (Карабах).
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Лига Европы Байер Карабах Агдам Патрик Шик видео голов и обзор Джереми Фримпонг
Источник Sport.ua
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