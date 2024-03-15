Байер – Карабах – 3:2. Драматичная концовка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.
В драматичном матче Байер обыграл Карабах со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал.
Неожиданно уступая дома 0:2, фармацевты сумели после 70-й минуты переломить ход игры и забить трижды.
Гером матча стал Патрик Шик, забивший два гола на 90+3 и 90+8 минутах.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч, 14 марта
Байер (Германия) – Карабах (Азербайджан) – 3:2 (первый матч – 2:2)
Голы: Фримпонг, 72, Патрик Шик, 90+3, 90+8 – Зубир, 58, Жуниньо, 67
Удаление: Джафаркулиев (Карабах), 62 мин.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Зубир, 58 мин.
ГОЛ! 0:2. Жуниньо, 67 мин.
ГОЛ! 1:2. Фримпонг, 72 мин.
ГОЛ! 2:2. Патрик Шик, 90+3 мин.
ГОЛ! 3:2. Патрик Шик, 90+8 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Усик продолжает удерживать чемпионское место
Команда Сергея Реброва готовится к матчу против боснийцев