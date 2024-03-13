Лига Европы13 марта 2024, 16:51 |
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Байер – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 марта в 22:00 поединок 1/8 финала Лиги Европы
13 марта 2024, 16:51 |
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В четверг, 14 марта, состоится второй матч 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Байер» и «Карабах».
Игра состоится на стадионе «БайАрена» в Леверкузене.
В первом поединке команды сыграли вничью – 2:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Байер – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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