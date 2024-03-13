Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Байер
14.03.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:2 - : -
Карабах
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
13 марта 2024, 16:51 |
57
0

Байер – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 марта в 22:00 поединок 1/8 финала Лиги Европы

13 марта 2024, 16:51 |
57
0
Байер – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Байер

В четверг, 14 марта, состоится второй матч 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Байер» и «Карабах».

Игра состоится на стадионе «БайАрена» в Леверкузене.

В первом поединке команды сыграли вничью – 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Байер – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Рейнджерс – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Глазго Рейнджерс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Вильярреал – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Байер Карабах Агдам Лига Европы смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
Футбол | 13 марта 2024, 06:55 11
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?

Украинец хочет получить гарантии относительно игрового времени

Хави подтвердил, что уйдет из Барселоны, даже если команда выиграет ЛЧ
Футбол | 13 марта 2024, 09:47 5
Хави подтвердил, что уйдет из Барселоны, даже если команда выиграет ЛЧ
Хави подтвердил, что уйдет из Барселоны, даже если команда выиграет ЛЧ

Испанец будет наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но как болельщик

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Футбол | 13.03.2024, 06:30
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Футбол | 13.03.2024, 10:32
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Артета не комментирует обвинения в свой адрес. Арсенал все отрицает
Футбол | 13.03.2024, 17:14
Артета не комментирует обвинения в свой адрес. Арсенал все отрицает
Артета не комментирует обвинения в свой адрес. Арсенал все отрицает
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
11.03.2024, 21:28 8
Футбол
Бывший чемпион UFC назвал главную ошибку Нганну в поединке с Джошуа
Бывший чемпион UFC назвал главную ошибку Нганну в поединке с Джошуа
11.03.2024, 18:17
MMA
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
11.03.2024, 17:21 5
Футбол
Мастерский камбек. Монфис выбил из Индиан-Уэллса чемпиона 2021 года
Мастерский камбек. Монфис выбил из Индиан-Уэллса чемпиона 2021 года
11.03.2024, 23:35 1
Теннис
«Лучший нокаут с момента зарождения бокса». Промоутер оценил удар Джошуа
«Лучший нокаут с момента зарождения бокса». Промоутер оценил удар Джошуа
12.03.2024, 11:51 5
Бокс
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
12.03.2024, 16:05
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол
12.03.2024, 00:50 1
Футбол
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
12.03.2024, 08:53
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем