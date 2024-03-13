В четверг, 14 марта, состоится второй матч 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Байер» и «Карабах».

Игра состоится на стадионе «БайАрена» в Леверкузене.

В первом поединке команды сыграли вничью – 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Байер – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция