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Испания
12 марта 2024, 10:56 |
1208
1

Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?

8–11 марта состоялись матчи 28-го тура Ла Лиги

12 марта 2024, 10:56 |
1208
1
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

8–11 марта состоялись матчи 28-го тура Ла Лиги.

«Реал» Мадрид дома вместе с Андреем Луниным разгромил «Сельту» 4:0. Украинский голкипер отыграл 10-й сухой матч за королевский клуб в текущем сезоне.

«Жирона» на своем поле выиграла у «Осасуны» 2:0. Украинские футболисты хозяев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе команды. Довбик отыграл 80 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани.

Цыганков отметился ассистом на Порту на 13-й. На 64-й Виктора заменил Ян Коуту, украинец повредил колено.

«Валенсия» минимально переиграла «Хетафе» 1:0. Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук начал встречу в старте и отыграл 71 минуту. Вместо него вышел Уго Гильямон.

«Барселона» победила «Мальорку» со счетом 1:0, «Атлетик» оказался сильнее «Лас-Пальмаса» 2:0, а «Атлетико» уступил на выезде «Кадису» 0:2.

Лидером чемпионата Испании продолжает быть «Реал» с Луниным. У подопечных Карло Анчелотти 69 очков. У ближайшего преследователя «Жироны» с Довбиком и Цыганковым – 62 пункта. На третьей строчке идет «Барселона» – 61, на 4-й – «Атлетико» (55), а топ-5 замыкает «Атлетик» – 53.

В следующем сезоне Испанию в Лиге чемпионов будут представлять 4 команды. «Жирона» сейчас опережает 5-й «Атлетик» на 53 очка, разница – 9 пунктов. До окончания чемпионата осталось 10 туров. Планка, которая позволит подопечным гарантировано (несмотря на результаты «Атлетика» попасть в ЛЧ – 83 очка.

Ла Лига 2023/24. 28-й тур. 9–11 март

  • Барселона – Мальорка – 1:0
  • Валенсия – Хетафе – 1:0
  • Кадис – Атлетик – 2:0
  • Гранада – Реал Сосьедад – 2:3
  • Жирона – Осасуна – 2:0
  • Алавес – Райо Вальекано – 1:0
  • Лас-Пальмас – Атлетик – 0:2
  • Реал Мадрид – Сельта – 4:0
  • Бетис – Вильярреал – 2:3
  • Альмерия – Севилья – 2:2

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 28-го тура

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Источник Sport.ua
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Fireball
Если Атлетик выиграет все 10 игр, то наберёт 83.    Значит Жироне хватит 22,  а это 7 побед и ничья.
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