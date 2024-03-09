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Чемпионат Испании
Валенсия
09.03.2024 15:00 – FT 1 : 0
Хетафе
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Испания
09 марта 2024, 17:03 | Обновлено 09 марта 2024, 17:23
422
1

Валенсия с Яремчуком в составе минимально обыграла Хетафе

Единственный гол в матче забил Уго Дуро

09 марта 2024, 17:03 | Обновлено 09 марта 2024, 17:23
422
1
Валенсия с Яремчуком в составе минимально обыграла Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Валенсия» и «Хетафе».

Украинский форвард хозяев поля Роман Яремчук появился на поле со стартовых минут и сыграл 71 минуту, его заменил испанский защитник Уго Гильямон.

После этой победы «Валенсия» набрала 40 очков и теперь всего на 2 очка отстает от еврокубковой зоны.

Чемпионат Испании. 28-й тур

«Валенсия» – «Хетафе» – 1:0
Гол: Дуро (40).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
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Хетафе чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Роман Яремчук Уго Дуро
Источник Sport.ua
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u6464u
радий за Романа , молодець , прийшов у себе !!!
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