Валенсия с Яремчуком в составе минимально обыграла Хетафе

В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Валенсия» и «Хетафе».

Украинский форвард хозяев поля Роман Яремчук появился на поле со стартовых минут и сыграл 71 минуту, его заменил испанский защитник Уго Гильямон.

После этой победы «Валенсия» набрала 40 очков и теперь всего на 2 очка отстает от еврокубковой зоны.

Чемпионат Испании. 28-й тур

«Валенсия» – «Хетафе» – 1:0

Гол: Дуро (40).

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