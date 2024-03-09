Валенсия с Яремчуком в составе минимально обыграла Хетафе
Единственный гол в матче забил Уго Дуро
В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Валенсия» и «Хетафе».
Украинский форвард хозяев поля Роман Яремчук появился на поле со стартовых минут и сыграл 71 минуту, его заменил испанский защитник Уго Гильямон.
После этой победы «Валенсия» набрала 40 очков и теперь всего на 2 очка отстает от еврокубковой зоны.
Чемпионат Испании. 28-й тур
«Валенсия» – «Хетафе» – 1:0
Гол: Дуро (40).
#ValenciaGetafe 🦇🔵— Valencia CF (@valenciacf) March 9, 2024
⚽ 1-0 | FINAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO
¡Vamoooooos! Gran trabajo de equipo y afición para sumar una victoria muy importante. AMUNT! #ADNVCF pic.twitter.com/6viBZU1dMA
События матча
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