В субботу, 9 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Валенсия» и «Хетафе».

Игра пройдет на стадионе «Месталья». Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

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Украинский форвард хозяев поля Роман Яремчук заявлен в основе на игру.

Роман Яремчук выйдет в основе Валенсии на матч против Хетафе