Яремчук выйдет в основе Валенсии на матч против Хетафе
Начало поединка запланировано на 9 марта в 15:00 по киевскому времени
В субботу, 9 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Валенсия» и «Хетафе».
Игра пройдет на стадионе «Месталья». Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский форвард хозяев поля Роман Яремчук заявлен в основе на игру.
Роман Яремчук выйдет в основе Валенсии на матч против Хетафе
⚽ XI INICIAL 🆚@GetafeCF#ValenciaGetafe 🦇🔵#ADNVCF pic.twitter.com/q0yu9gaZiX— Valencia CF (@valenciacf) March 9, 2024
Our Starting XI in Mestalla!!👏👏#LetsGoGeta | #ValenciaGetafe pic.twitter.com/1jFckkDEQ5— Getafe C.F. English (@GetafeCFen) March 9, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джуд Беллингем поделился мнением об украинце
Естественно, Сергей отметил отсутствие Андрея Ярмоленко