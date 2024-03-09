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Чемпионат Испании
Валенсия
09.03.2024 15:00 – 55 1 : 0
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
09 марта 2024, 14:45 | Обновлено 09 марта 2024, 15:21
75
0

Яремчук выйдет в основе Валенсии на матч против Хетафе

Начало поединка запланировано на 9 марта в 15:00 по киевскому времени

09 марта 2024, 14:45 | Обновлено 09 марта 2024, 15:21
75
0
Яремчук выйдет в основе Валенсии на матч против Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В субботу, 9 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Валенсия» и «Хетафе».

Игра пройдет на стадионе «Месталья». Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард хозяев поля Роман Яремчук заявлен в основе на игру.

Роман Яремчук выйдет в основе Валенсии на матч против Хетафе

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Роман Яремчук Хетафе чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига стартовые составы
Источник Sport.ua
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