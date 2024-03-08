Испания08 марта 2024, 20:59 | Обновлено 08 марта 2024, 21:04
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Валенсия – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 марта в 15:00 поединок 28-го тура испанской Ла Лиги
08 марта 2024, 20:59 | Обновлено 08 марта 2024, 21:04
626
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В субботу, 9 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Хатефе».
Игра пройдет на стадионе «Масталья».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Валенсия – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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