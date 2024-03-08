В субботу, 9 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Хатефе».

Игра пройдет на стадионе «Масталья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Валенсия – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ