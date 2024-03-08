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Чемпионат Испании
Валенсия
09.03.2024 15:00 - : -
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 марта 2024, 20:59 | Обновлено 08 марта 2024, 21:04
626
0

Валенсия – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 марта в 15:00 поединок 28-го тура испанской Ла Лиги

08 марта 2024, 20:59 | Обновлено 08 марта 2024, 21:04
626
0
Валенсия – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В субботу, 9 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Хатефе».

Игра пройдет на стадионе «Масталья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Валенсия – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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