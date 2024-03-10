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  4. Киченок впервые с августа 2022 года выиграла матч в одиночном разряде
WTA
10 марта 2024, 21:58 |
108
0

Киченок впервые с августа 2022 года выиграла матч в одиночном разряде

Надежда выиграла у Равины Кингсли в квалификации турнира WTA 125 в Чарльстоне

10 марта 2024, 21:58 |
108
0
Киченок впервые с августа 2022 года выиграла матч в одиночном разряде
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала на хардовом турнире WTA 125 в Чарльстоне (США).

В 1-м раунде квалификации украинка в трех сетах вырвала победу у Равины Кингсли (США, WTA 334) за 2 часа и 24 минуты.

WTA 125 Чарльстон. Хард. Квалификация

Надежда Киченок (Украина) – Равина Кингсли (США) – 7:6 (8:6), 3:6, 6:3

Это была первая встреча девушек.

Киченок впервые с августа 2022 года выиграла матч в одиночном разряде. Надежда уже давно является профильной парницей.

В финале отбора украинка сыграет против Эрики Андреевой, которая на старте отбора обыграла еще одну представительницу Украины Юлию Стародубцеву.

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Надежда Киченок WTA Чарльстон
Источник Sport.ua
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