Киченок впервые с августа 2022 года выиграла матч в одиночном разряде
Надежда выиграла у Равины Кингсли в квалификации турнира WTA 125 в Чарльстоне
Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала на хардовом турнире WTA 125 в Чарльстоне (США).
В 1-м раунде квалификации украинка в трех сетах вырвала победу у Равины Кингсли (США, WTA 334) за 2 часа и 24 минуты.
WTA 125 Чарльстон. Хард. Квалификация
Надежда Киченок (Украина) – Равина Кингсли (США) – 7:6 (8:6), 3:6, 6:3
Это была первая встреча девушек.
Киченок впервые с августа 2022 года выиграла матч в одиночном разряде. Надежда уже давно является профильной парницей.
В финале отбора украинка сыграет против Эрики Андреевой, которая на старте отбора обыграла еще одну представительницу Украины Юлию Стародубцеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Барселона», «Ливерпуль», «Ман Сити» и «Бавария» хотят подписать Георгия из «Шахтера»
Виктор стал лучшим игроком поединка