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  4. Стародубцева уступила Андреевой на старте квалификации турнира в Чарльстоне
WTA
10 марта 2024, 20:57 |
428
2

Стародубцева уступила Андреевой на старте квалификации турнира в Чарльстоне

Юлия не сумела обыграть Эрику в 1-м раунде отбора соревнований WTA 125 в США

10 марта 2024, 20:57 |
428
2
Стародубцева уступила Андреевой на старте квалификации турнира в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 129) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Чарльстоне (США).

В 1-м раунде квалификации украинка в двух сетах уступила Эрике Андреевой (WTA 98), которая выступает в «нейтральном» статусе. Игра завершилась за 1 час и 33 минуты.

WTA 125 Чарльстон. Хард. Квалификация

Эрика Андреева [4] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:4, 6:1

Это была первая встреча девушек.

Стародубцева провела 15-й матч в 2024 году. На ее счету 6 поражений и 9 побед.

На прошлой неделе украинка не сумела преодолеть сито квалификации к соревнованиям в Остине.

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Юлия Стародубцева Эрика Андреева WTA Чарльстон
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Сумно. Пригальмувала Стародубцева, пригальмувала. Не хочеться думати, що це її стеля, але відсутність прогресу протягом кількох місяців насторожує.
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+3
ukrop45
А рукостискання було?
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+1
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