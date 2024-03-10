Стародубцева уступила Андреевой на старте квалификации турнира в Чарльстоне

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 129) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Чарльстоне (США).

В 1-м раунде квалификации украинка в двух сетах уступила Эрике Андреевой (WTA 98), которая выступает в «нейтральном» статусе. Игра завершилась за 1 час и 33 минуты.

WTA 125 Чарльстон. Хард. Квалификация

Эрика Андреева [4] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:4, 6:1

Это была первая встреча девушек.

Стародубцева провела 15-й матч в 2024 году. На ее счету 6 поражений и 9 побед.

На прошлой неделе украинка не сумела преодолеть сито квалификации к соревнованиям в Остине.