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  4. Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
Чемпионат Португалии
Порту
03.03.2024 22:30 – FT 5 : 0
Бенфика
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Португалия
04 марта 2024, 00:39 | Обновлено 04 марта 2024, 01:13
651
4

Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту

«Бенфика» занимает второе место, отставая от «Спортинга» на одно очко

04 марта 2024, 00:39 | Обновлено 04 марта 2024, 01:13
651
4
Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел неудачный матч за «Бенфику» в чемпионате Португалии.

«Орлы» с треском проиграли гостевой матч 24-го тура против команды «Порту» (0:5).

се самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Анатолий Трубин пропустил 5 мячей, на что гости не сумели «Драконам» ответить ничем. «Орлы» играли в меньшинстве с 61-й минуты, когда был удален Николас Отаменди.

«Бенфика» занимает второе место (58 очков), отставая от «Спортинга» (59 баллов). «Порту» приблизился к лидерам, набрав 52 пункта.

Чемпионат Португалии. 24-й тур, 3 марта

Порту Бенфика – 5:0

Голы: Галено, 20, 44, Венделл, 55, Пепе, 75, Дэнни Намасо, 90

Порту: Диогу Кошта, Жоау Мариу (Санчес, 83), Пепе, Отавио, Венделл, Нико Гонсалес (Эуштакиу, 83), Варела, Пепе Акино, Галено (Хайме, 82), Франсишку Консейсау (Тони Мартинес, 88), Эванилсон (Намасо, 83).

Бенфика: Трубин, Отаменди, Антониу Силва, Морато (Альваро Фернандес, 46), Ди Мария (Нерес, 57), Жоау Мариу, Рафа Силва (Томаш Араужу, 63), Кекчю (Флорентину, 46), Жоау Невеш, Эурснес, Тенгстедт (Артур, 56).

Предупреждения: Консейсау (12), Морато (31), Отаменди (52), Нико Гонсалес (79).

Удаление: Отаменди (61).

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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T-800
Порту в огне
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+1
Arty900
Спортінг чемпік)
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0
Iigor6583
Так так, Трубін винний, що Бенфіка пограла 5:0. Клінчувати його, нємєдля. 
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-1
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