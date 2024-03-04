Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел неудачный матч за «Бенфику» в чемпионате Португалии.

«Орлы» с треском проиграли гостевой матч 24-го тура против команды «Порту» (0:5).

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Анатолий Трубин пропустил 5 мячей, на что гости не сумели «Драконам» ответить ничем. «Орлы» играли в меньшинстве с 61-й минуты, когда был удален Николас Отаменди.

«Бенфика» занимает второе место (58 очков), отставая от «Спортинга» (59 баллов). «Порту» приблизился к лидерам, набрав 52 пункта.

Чемпионат Португалии. 24-й тур, 3 марта

Порту – Бенфика – 5:0

Голы: Галено, 20, 44, Венделл, 55, Пепе, 75, Дэнни Намасо, 90

Порту: Диогу Кошта, Жоау Мариу (Санчес, 83), Пепе, Отавио, Венделл, Нико Гонсалес (Эуштакиу, 83), Варела, Пепе Акино, Галено (Хайме, 82), Франсишку Консейсау (Тони Мартинес, 88), Эванилсон (Намасо, 83).

Бенфика: Трубин, Отаменди, Антониу Силва, Морато (Альваро Фернандес, 46), Ди Мария (Нерес, 57), Жоау Мариу, Рафа Силва (Томаш Араужу, 63), Кекчю (Флорентину, 46), Жоау Невеш, Эурснес, Тенгстедт (Артур, 56).

Предупреждения: Консейсау (12), Морато (31), Отаменди (52), Нико Гонсалес (79).

Удаление: Отаменди (61).

Турнирная таблица