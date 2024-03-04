Порту – Бенфика – 5:0. Как Трубин пропустил 5 мячей. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 24-го тура чемпионате Португалии.
Украинский голкипер Анатолий Трубин провел неудачный матч за «Бенфику» в чемпионате Португалии.
«Орлы» с треском проиграли гостевой матч 24-го тура против команды «Порту» (0:5).
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Анатолий Трубин пропустил 5 мячей, на что гости не сумели «Драконам» ответить ничем. «Орлы» играли в меньшинстве с 61-й минуты, когда был удален Николас Отаменди.
«Бенфика» занимает второе место (58 очков), отставая от «Спортинга» (59 баллов). «Порту» приблизился к лидерам, набрав 52 пункта.
Чемпионат Португалии. 24-й тур, 3 марта
Порту – Бенфика – 5:0
Голы: Галено, 20, 44, Венделл, 55, Пепе, 75, Дэнни Намасо, 90
Видео голов и обзор матча
События матча
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