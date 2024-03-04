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Чемпионат Португалии
Порту
03.03.2024 22:30 – FT 5 : 0
Бенфика
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Португалия
04 марта 2024, 01:49 | Обновлено 04 марта 2024, 01:51
178
0

Порту – Бенфика – 5:0. Как Трубин пропустил 5 мячей. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 24-го тура чемпионате Португалии.

04 марта 2024, 01:49 | Обновлено 04 марта 2024, 01:51
178
0
Порту – Бенфика – 5:0. Как Трубин пропустил 5 мячей. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел неудачный матч за «Бенфику» в чемпионате Португалии.

«Орлы» с треском проиграли гостевой матч 24-го тура против команды «Порту» (0:5).

се самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Анатолий Трубин пропустил 5 мячей, на что гости не сумели «Драконам» ответить ничем. «Орлы» играли в меньшинстве с 61-й минуты, когда был удален Николас Отаменди.

«Бенфика» занимает второе место (58 очков), отставая от «Спортинга» (59 баллов). «Порту» приблизился к лидерам, набрав 52 пункта.

Чемпионат Португалии. 24-й тур, 3 марта

Порту Бенфика – 5:0

Голы: Галено, 20, 44, Венделл, 55, Пепе, 75, Дэнни Намасо, 90

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Лоудер (Порту).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Пепе Акино (Порту).
61’
Николас Отаменди (Бенфика) получает красную карточку.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Венделл (Порту).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Порту).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Порту).
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Источник Sport.ua
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