Украинский голкипер Анатолий Трубин провел неудачный матч за «Бенфику» в чемпионате Португалии.

«Орлы» с треском проиграли гостевой матч 24-го тура против команды «Порту» (0:5).

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Анатолий Трубин пропустил 5 мячей, на что гости не сумели «Драконам» ответить ничем. «Орлы» играли в меньшинстве с 61-й минуты, когда был удален Николас Отаменди.

«Бенфика» занимает второе место (58 очков), отставая от «Спортинга» (59 баллов). «Порту» приблизился к лидерам, набрав 52 пункта.

Чемпионат Португалии. 24-й тур, 3 марта

Порту – Бенфика – 5:0

Голы: Галено, 20, 44, Венделл, 55, Пепе, 75, Дэнни Намасо, 90

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