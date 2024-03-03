Португалия03 марта 2024, 22:30 | Обновлено 03 марта 2024, 23:24
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Порту – Бенфика. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите центральный матч португальского чемпионата 3 марта в 22:30
03 марта 2024, 22:30 | Обновлено 03 марта 2024, 23:24
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В воскресенье, 3 марта, состоится матч 24-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Порту» и «Бенфика».
Игра пройдет в Порту на стадионе «Драгау».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
61’
Николас Отаменди (Бенфика) получает красную карточку.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Венделл (Порту).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Порту).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Порту).
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