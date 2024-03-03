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  4. Порту – Бенфика. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Португалии
Порту
03.03.2024 22:30 – 71 3 : 0
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
03 марта 2024, 22:30 | Обновлено 03 марта 2024, 23:24
1040
0

Порту – Бенфика. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите центральный матч португальского чемпионата 3 марта в 22:30

03 марта 2024, 22:30 | Обновлено 03 марта 2024, 23:24
1040
0
Порту – Бенфика. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Порту – Бенфика

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 24-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Порту» и «Бенфика».

Игра пройдет в Порту на стадионе «Драгау».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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События матча

61’
Николас Отаменди (Бенфика) получает красную карточку.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Венделл (Порту).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Порту).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Порту).
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Анатолий Трубин Порту Бенфика Порту - Бенфика смотреть онлайн чемпионат Португалии по футболу
Источник Sport.ua
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