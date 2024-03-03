Трубин выйдет в основе на важный матч Бенфики против Порту

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 24-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют гостевой матч против команды «Порту».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 3 марта в 22:30 по киевскому времени.

«Бенфика» занимает второе место (58 очков), преследуя «Спортинг» (59 баллов). «Порту» идет 3-м, набрав 49 очков, как и «Брага».

Стартовые составы команд на матч Порту и Бенфики