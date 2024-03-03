Трубин выйдет в основе на важный матч Бенфики против Порту
Центральная игра 24-го тура чемпионата Португалии начнется 3 марта в 22:30
Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 24-го тура чемпионата Португалии.
«Орлы» сыграют гостевой матч против команды «Порту».
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Встреча начнется 3 марта в 22:30 по киевскому времени.
«Бенфика» занимает второе место (58 очков), преследуя «Спортинг» (59 баллов). «Порту» идет 3-м, набрав 49 очков, как и «Брага».
Стартовые составы команд на матч Порту и Бенфики
⚽𝕆 ℕ𝕆𝕊𝕊𝕆 𝟙𝟙 𝕀ℕ𝕀ℂ𝕀𝔸𝕃⚽#FCPSLB pic.twitter.com/InwVvdqmEl— FC Porto (@FCPorto) March 3, 2024
🗒 OUR 𝑺𝙏𝑨𝙍𝑻𝙄𝑵𝙂 𝙓𝑰! 🦅#FCPSLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/Bx16uUEQM8— SL Benfica (@slbenfica_en) March 3, 2024
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