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Чемпионат Португалии
Порту
03.03.2024 22:30 - : -
Бенфика
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Португалия
03 марта 2024, 22:12 | Обновлено 03 марта 2024, 22:33
82
0

Трубин выйдет в основе на важный матч Бенфики против Порту

Центральная игра 24-го тура чемпионата Португалии начнется 3 марта в 22:30

03 марта 2024, 22:12 | Обновлено 03 марта 2024, 22:33
82
0
Трубин выйдет в основе на важный матч Бенфики против Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 24-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют гостевой матч против команды «Порту».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 3 марта в 22:30 по киевскому времени.

«Бенфика» занимает второе место (58 очков), преследуя «Спортинг» (59 баллов). «Порту» идет 3-м, набрав 49 очков, как и «Брага».

Стартовые составы команд на матч Порту и Бенфики

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Порту - Бенфика Порту Бенфика Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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