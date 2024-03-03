3 марта на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет матч 27-го тура Серии А, в котором «Наполи» сыграет против «Ювентуса». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Наполи

Команда играет под руководством уже третьего тренера за неполный сезон. Руди Гарсия ожидаемо не потянул на уровень предшественника, Спаллетти, и не справился с задачей обеспечить прогресс свежеиспеченному чемпиону, что начинал сдуваться еще весной, даже до оформления скудетто. Но возвращение Вальтера Мадзарри оказалось еще более неудачным, чем старт сезона при французе. Партенопеи при этом наставнике вылетела из кубка и проиграла финал Суперкубка, а в Серии А опустились в середине таблицу. В итоге перед началом плей-офф Лиги чемпионов на пост наставника пригласили Кальцону. Он дебютировал с 1-1 против Барселоны дома. В воскресенье с Кальяри тоже была только ничья, а вот Сассуоло в мид-уик разгромили 6-1.

Ювентус

Клуб в этом сезоне был исключен из еврокубков. Но за счет более простого календаря подопечные Массимилиано Аллегри смогли навязать борьбу за оба внутренних трофея. Но сейчас реальные шансы выиграть остались только в кубке, где в апреле будут полуфинальные противостояния с Лацио. Кроме того, именно Старая Синьора были главным и, по сути, единственным, преследователем для Интера. Но не только проиграла лидеру (0-1 из-за автогола Гатти) - с конца января у гранда продлился непростой период без поражений. Еще до неудачи с нерадзурри была ничья с Эмполи, после - 0-1 с Удинезе и 2-2 с Вероной. И только новичка, Фрозиноне, все-таки получилось переиграть, тот поединок закончился победой гранда дома с минимальной разницей, 3-2.

Статистика личных встреч

У партенопеи было 10 очков в четырех поединках прошлых сезонов. Но в декабре единственный гол Гатти принес долгожданную победу Старой Синьоры.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в принимающую сторону. Но она пока что только привыкает к новому тренеру, а в гостях будет один из лидеров. Ставим на то, что бьянконери на выезде не проиграют (коэффициент - 1,66).