Наполи – Юве – 2:1. Осимхен не забил пенальти, Распадори добил. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 27-го тура итальянской Серии А
Вечером 3 марта состоялся матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» одолел «Ювентус» (2:1). Игра прошла в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.
На гол Хвичи Кварацхелии, забитый в первом тайме, Старая Синьора ответила точным ударом Федерико Кьезы на 81-й минуте.
При счете 1:1 на 88-й минуте был назначен пенальти в ворота гостей. Джакомо Распадори сумел добить мяч после неудачного удара с точки от Виктора Осимхена. Судья матча в этом эпизоде нарушений правил не обнаружил.
Топ-10: Интер (69), Ювентус (57), Милан (56), Болонья (51), Рома (47), Аталанта (46), Наполи (43), Фиорентина (42), Лацио (40), Торино (37).
Серия A. 27-й тур, 3 марта
Наполи – Ювентус – 2:1
Голы: Кварацхелия, 42, Распадори, 88 – Кьеза, 81
Незабитый пенальти: Осимхен, 88 (сэйв вратаря)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Кварацхелия, 42 мин.
ГОЛ! 1:1. Кьеза, 81 мин.
ГОЛ! 2:1. Распадори, 88 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
2 марта «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 2:2
Кэти Бултер выиграла у Эммы Наварро в полуфинале соревнований WTA 500 в Сан-Диего