Вечером 3 марта состоялся матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» одолел «Ювентус» (2:1). Игра прошла в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.

На гол Хвичи Кварацхелии, забитый в первом тайме, Старая Синьора ответила точным ударом Федерико Кьезы на 81-й минуте.

При счете 1:1 на 88-й минуте был назначен пенальти в ворота гостей. Джакомо Распадори сумел добить мяч после неудачного удара с точки от Виктора Осимхена. Судья матча в этом эпизоде нарушений правил не обнаружил.

Топ-10: Интер (69), Ювентус (57), Милан (56), Болонья (51), Рома (47), Аталанта (46), Наполи (43), Фиорентина (42), Лацио (40), Торино (37).

Серия A. 27-й тур, 3 марта

Наполи – Ювентус – 2:1

Голы: Кварацхелия, 42, Распадори, 88 – Кьеза, 81

Незабитый пенальти: Осимхен, 88 (сэйв вратаря)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Кварацхелия, 42 мин.

ГОЛ! 1:1. Кьеза, 81 мин.

ГОЛ! 2:1. Распадори, 88 мин.