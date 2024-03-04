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  4. Наполи – Юве – 2:1. Осимхен не забил пенальти, Распадори добил. Видео голов
Чемпионат Италии
Наполи
03.03.2024 21:45 – FT 2 : 1
Ювентус
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Италия
04 марта 2024, 01:23 | Обновлено 04 марта 2024, 01:27
18
0

Наполи – Юве – 2:1. Осимхен не забил пенальти, Распадори добил. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 27-го тура итальянской Серии А

04 марта 2024, 01:23 | Обновлено 04 марта 2024, 01:27
18
0
Наполи – Юве – 2:1. Осимхен не забил пенальти, Распадори добил. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 марта состоялся матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» одолел «Ювентус» (2:1). Игра прошла в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.

На гол Хвичи Кварацхелии, забитый в первом тайме, Старая Синьора ответила точным ударом Федерико Кьезы на 81-й минуте.

При счете 1:1 на 88-й минуте был назначен пенальти в ворота гостей. Джакомо Распадори сумел добить мяч после неудачного удара с точки от Виктора Осимхена. Судья матча в этом эпизоде нарушений правил не обнаружил.

Топ-10: Интер (69), Ювентус (57), Милан (56), Болонья (51), Рома (47), Аталанта (46), Наполи (43), Фиорентина (42), Лацио (40), Торино (37).

Серия A. 27-й тур, 3 марта

Наполи – Ювентус – 2:1

Голы: Кварацхелия, 42, Распадори, 88 – Кьеза, 81

Незабитый пенальти: Осимхен, 88 (сэйв вратаря)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Кварацхелия, 42 мин.

ГОЛ! 1:1. Кьеза, 81 мин.

ГОЛ! 2:1. Распадори, 88 мин.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Наполи).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
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Ювентус Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Федерико Кьеза Виктор Осимхен Наполи - Ювентус Хвича Кварацхелия Джакомо Распадори пенальти
Источник Sport.ua
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