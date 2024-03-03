Драматичная история с пенальти. Наполи вырвал победу у Ювентуса
Джакомо Распадори сумел добить мяч после удара с точки от Виктора Осимхена
Вечером 3 марта состоялся матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» одолел «Ювентус» (2:1). Игра прошла в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.
На гол Хвичи Кварацхелии, забитый в первом тайме, Старая Синьора ответила точным ударом Федерико Кьезы
При счете 1:1 на 87-й минуте был назначен пенальти в ворота гостей. Джакомо Распадори сумел добить мяч после неудачного удара с точки от Виктора Осимхена. Судья матча в этом эпизоде нарушений правил не обнаружил.
Топ-10: Интер (69), Ювентус (57), Милан (56), Болонья (51), Рома (47), Аталанта (46), Наполи (43), Фиорентина (42), Лацио (40), Торино (37)
Серия A. 27-й тур, 3 марта
Наполи – Ювентус – 2:1
Голы: Кварацхелия, 42, Распадори, 87 – Кьеза, 81
Незабитый пенальти: Осимхен, 87 (сэйв вратаря)
Турнирная таблица
ГОЛ! 1:0. Кварацхелия, 42 мин
События матча
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