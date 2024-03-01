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Чемпионат Италии
Наполи
03.03.2024 21:45 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
01 марта 2024, 16:49 | Обновлено 01 марта 2024, 16:50
7
0

Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 марта поединок 27-го тура итальянской Серии А

01 марта 2024, 16:49 | Обновлено 01 марта 2024, 16:50
7
0
Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи – Ювентус

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Ювентус».

Игра пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Источник Sport.ua
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