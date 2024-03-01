Италия01 марта 2024, 16:49 | Обновлено 01 марта 2024, 16:50
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Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 марта поединок 27-го тура итальянской Серии А
01 марта 2024, 16:49 | Обновлено 01 марта 2024, 16:50
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В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Ювентус».
Игра пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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