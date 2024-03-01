В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Ювентус».

Игра пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А