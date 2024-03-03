Стало известно, сколько заработала Калинина за турнир WTA 250 в Техасе

В ночь на 3 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 35) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В полуфинале 250-тысячника украинка в двух сетах уступила Ван Сию (Китай, WTA 64) со счетом 3:6, 6:7.

За выход в 4-й раунд соревнований Ангелина получила чек в $11,610.

В одиночном разряде Украину также представляла Юлия Стародубцева, которая не сумела пробиться в основную сетку. Украина проиграла в финале квалификации. За выступления в Техасе Стародубцева заработала $2,140.

В паре играла Надежда Киченок, которая добралась до полуфинала и получила $2,070. Также в парном разряде выступала и Сабина Зейналова. Она вылетела во втором раунде и ей пришлось довольствоваться только чеком в $1,235.