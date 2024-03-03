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  4. Стало известно, сколько заработала Калинина за турнир WTA 250 в Техасе
WTA
03 марта 2024, 07:55 |
381
1

Стало известно, сколько заработала Калинина за турнир WTA 250 в Техасе

Ангелина не сумела пробиться в финал соревнований в Остине, проиграв Ван Сию

03 марта 2024, 07:55 |
381
1
Стало известно, сколько заработала Калинина за турнир WTA 250 в Техасе
WTA. Ангелина Калинина

В ночь на 3 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 35) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В полуфинале 250-тысячника украинка в двух сетах уступила Ван Сию (Китай, WTA 64) со счетом 3:6, 6:7.

За выход в 4-й раунд соревнований Ангелина получила чек в $11,610.

В одиночном разряде Украину также представляла Юлия Стародубцева, которая не сумела пробиться в основную сетку. Украина проиграла в финале квалификации. За выступления в Техасе Стародубцева заработала $2,140.

В паре играла Надежда Киченок, которая добралась до полуфинала и получила $2,070. Также в парном разряде выступала и Сабина Зейналова. Она вылетела во втором раунде и ей пришлось довольствоваться только чеком в $1,235.

По теме:
Надежда Киченок не сумела пробиться в финал парного турнира WTA 250 в США
Китайский финал в США. Определена вторая финалистка турнира в Остине
Киченок / Калашникова – Кава / Схофс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина Юлия Стародубцева Надежда Киченок призовые WTA Остин
Источник Sport.ua
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Serhii P.
Не густо... Цікаво, як тенісистки взагалі в мінуси не влазять на низькооплачуваних турнірах? Це ж потрібно і самому прожити, і за свою команду подбати... Чи їм трансфер, проживання, харчування опдачують організатори? 
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