Надежда Киченок не сумела пробиться в финал парного турнира WTA 250 в США
Украинка и ее напарница Оксана Калашникова уступили тандему Катаржина Кава / Бибиана Схофс
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).
В полуфинале украинка и ее напарница Оксана Калашникова (Грузия) в трех сетах уступили тандему Катаржина Кава (Польша) / Бибиана Схофс (Нидерланды) за 1 час и 48 минут.
WTA 250 Остин. Пары. Хард. 1/2 финала
Надежда Киченок (Украина) / Оксана Калашникова (Грузия) – Катаржина Кава (Польша) / Бибиана Схофс (Нидерланды) – 7:5, 4:6, [7:10]
В финале соревнований в Техасе Кава и Схофс проведут поединок против дуэта Оливия Гадеки / Оливия Николлс.
Ранее выступления в одиночном разряде завершила еще одна украинка Ангелина Калинина, которая в полуфинале проиграла Ван Сию.
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