Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надежда Киченок не сумела пробиться в финал парного турнира WTA 250 в США
WTA
03 марта 2024, 05:36 |
129
0

Надежда Киченок не сумела пробиться в финал парного турнира WTA 250 в США

Украинка и ее напарница Оксана Калашникова уступили тандему Катаржина Кава / Бибиана Схофс

03 марта 2024, 05:36 |
129
0
Надежда Киченок не сумела пробиться в финал парного турнира WTA 250 в США
WTA. Оксана Калашникова и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В полуфинале украинка и ее напарница Оксана Калашникова (Грузия) в трех сетах уступили тандему Катаржина Кава (Польша) / Бибиана Схофс (Нидерланды) за 1 час и 48 минут.

WTA 250 Остин. Пары. Хард. 1/2 финала

Надежда Киченок (Украина) / Оксана Калашникова (Грузия) – Катаржина Кава (Польша) / Бибиана Схофс (Нидерланды) – 7:5, 4:6, [7:10]

В финале соревнований в Техасе Кава и Схофс проведут поединок против дуэта Оливия Гадеки / Оливия Николлс.

Ранее выступления в одиночном разряде завершила еще одна украинка Ангелина Калинина, которая в полуфинале проиграла Ван Сию.

По теме:
Китайский финал в США. Определена вторая финалистка турнира в Остине
Киченок / Калашникова – Кава / Схофс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Калинина не сумела пробиться в финал турнира в Остине, проиграв китаянке
Бибиана Схофс Катаржина Кава Надежда Киченок Оксана Калашникова WTA Остин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Футбол | 02 марта 2024, 06:22 5
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера

Звездный нападающий может перейти в «Реал» или «Барселону»

Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Футбол | 02 марта 2024, 19:16 2
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал поражение команды от «Динамо» (0:1)

Яремчук забил Лунину. Валенсия сыграла вничью с Реалом на Месталье
Футбол | 03.03.2024, 00:05
Яремчук забил Лунину. Валенсия сыграла вничью с Реалом на Месталье
Яремчук забил Лунину. Валенсия сыграла вничью с Реалом на Месталье
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
Футбол | 02.03.2024, 14:41
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Теннис | 03.03.2024, 04:15
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
01.03.2024, 14:29 6
Футбол
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
01.03.2024, 11:35 14
Футбол
ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
01.03.2024, 20:29
Футбол
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
02.03.2024, 07:56
Футбол
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
01.03.2024, 09:50 2
Футбол
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
02.03.2024, 08:55 17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем