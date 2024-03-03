Надежда Киченок не сумела пробиться в финал парного турнира WTA 250 в США

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В полуфинале украинка и ее напарница Оксана Калашникова (Грузия) в трех сетах уступили тандему Катаржина Кава (Польша) / Бибиана Схофс (Нидерланды) за 1 час и 48 минут.

WTA 250 Остин. Пары. Хард. 1/2 финала

Надежда Киченок (Украина) / Оксана Калашникова (Грузия) – Катаржина Кава (Польша) / Бибиана Схофс (Нидерланды) – 7:5, 4:6, [7:10]

В финале соревнований в Техасе Кава и Схофс проведут поединок против дуэта Оливия Гадеки / Оливия Николлс.

Ранее выступления в одиночном разряде завершила еще одна украинка Ангелина Калинина, которая в полуфинале проиграла Ван Сию.