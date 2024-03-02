Киченок в напряженном украинском дерби вырвала победу на тай-брейке

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в полуфинал парного разряда на хардовом турнире WTA 250 в Остине (США).

Во 2-м раунде украинка и ее напарница Оксана Калашникова (Грузия) в трех сетах вырвали победу у тандема Сабина Зейналова (Украина) / Майя Джойнт (Австралия) за 1 час и 21 минуту.

WTA 250 Остин. Пары. Хард. 1/4 финала

Надежда Киченок (Украина) / Оксана Калашникова (Грузия) [1] – Сабина Зейналова (Украина) / Майя Джойнт (Австралия) – 3:6, 6:3, [11:9]

В полуфинале соревнований в Техасе Киченок и Калашникова сыграют против дуэта Катаржина Кава (Польша) / Бибиана Схофс (Нидерланды).

В Остине Украину также продолжает представлять Ангелина Калинина, которая выступает в одиночном разряде. Ранее Ангелина пробилась в полуфинал турнира, обыграв Диан Парри.