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Кубок Испании
Атлетик Бильбао
29.02.2024 22:30 – FT 3 : 0
Атлетико Мадрид
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Испания
01 марта 2024, 00:51 | Обновлено 01 марта 2024, 01:04
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Баски – в финале. Атлетик разгромил Атлетико в полуфинале Кубка Испании

В решающем матче Копа дель Рэй встретятся Мальорка и Атлетик Бильбао

01 марта 2024, 00:51 | Обновлено 01 марта 2024, 01:04
121
0
Баски – в финале. Атлетик разгромил Атлетико в полуфинале Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче полуфинала Кубка Испании «Атлетик» Бильбао переиграл «Атлетико» Мадрид с разгромным счетом 3:0. Первая игра также завершилась победой басков (1:0).

На 13-й минуте форвард Иньяки Уильямс открыл счет с передачи брата Нико. В конце первого тайма, наоборот, забил Нико Уильямс с передачи брата Иньяки. После перерыва Горка Гурусета довел перевес басков до крупного.

Интересно, что матч два раза приостанавливался для оказания срочной медицинской помощи зрителям на трибунах.

В финале Копа дель Рэй (6 апреля в Севилье) «Атлетик» встретится с «Мальоркой», которая в полуфинале сенсационно прошла «Реал Сосьедад» (0:0, 2:1).

Кубок Испании. 1/2 финала

Ответный матч, 29 февраля

Атлетик Бильбао – Атлетико Мадрид – 3:0 [первый матч – 1:0]

Голы: Иньяки Уильямс, 13, Нико Уильямс, 42, Горка Гурусета, 61

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Кубок Испании по футболу Атлетик Бильбао Атлетико Мадрид Атлетик - Атлетико Нико Уильямс Иньяки Уильямс Горка Гурусета
Источник Sport.ua
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