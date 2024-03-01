Баски – в финале. Атлетик разгромил Атлетико в полуфинале Кубка Испании

В ответном матче полуфинала Кубка Испании «Атлетик» Бильбао переиграл «Атлетико» Мадрид с разгромным счетом 3:0. Первая игра также завершилась победой басков (1:0).

На 13-й минуте форвард Иньяки Уильямс открыл счет с передачи брата Нико. В конце первого тайма, наоборот, забил Нико Уильямс с передачи брата Иньяки. После перерыва Горка Гурусета довел перевес басков до крупного.

Интересно, что матч два раза приостанавливался для оказания срочной медицинской помощи зрителям на трибунах.

В финале Копа дель Рэй (6 апреля в Севилье) «Атлетик» встретится с «Мальоркой», которая в полуфинале сенсационно прошла «Реал Сосьедад» (0:0, 2:1).

Читайте также: В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист

Кубок Испании. 1/2 финала

Ответный матч, 29 февраля

Атлетик Бильбао – Атлетико Мадрид – 3:0 [первый матч – 1:0]

Голы: Иньяки Уильямс, 13, Нико Уильямс, 42, Горка Гурусета, 61

Фотогалерея