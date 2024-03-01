Баски – в финале. Атлетик разгромил Атлетико в полуфинале Кубка Испании
В решающем матче Копа дель Рэй встретятся Мальорка и Атлетик Бильбао
В ответном матче полуфинала Кубка Испании «Атлетик» Бильбао переиграл «Атлетико» Мадрид с разгромным счетом 3:0. Первая игра также завершилась победой басков (1:0).
На 13-й минуте форвард Иньяки Уильямс открыл счет с передачи брата Нико. В конце первого тайма, наоборот, забил Нико Уильямс с передачи брата Иньяки. После перерыва Горка Гурусета довел перевес басков до крупного.
Интересно, что матч два раза приостанавливался для оказания срочной медицинской помощи зрителям на трибунах.
В финале Копа дель Рэй (6 апреля в Севилье) «Атлетик» встретится с «Мальоркой», которая в полуфинале сенсационно прошла «Реал Сосьедад» (0:0, 2:1).
Кубок Испании. 1/2 финала
Ответный матч, 29 февраля
Атлетик Бильбао – Атлетико Мадрид – 3:0 [первый матч – 1:0]
Голы: Иньяки Уильямс, 13, Нико Уильямс, 42, Горка Гурусета, 61
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