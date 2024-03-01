В матче 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» принимал на своем поле мадридский «Атлетико».

Баски на поле гостей добыли минимальную победу (1:0), поэтому могли играть более осторожно. «Матрацники» не прывыкли играть от нападения, за что и были наказаны хозяевами трижды.

Настоящими героями матча стали братья Уильямс. Сначала Иньяки открыл счет с передачи Нико на 13-й минуте, а незадолго до конца первого тайма Нико забил с передачи Иньяки. На 61-й минуте Горка Гурусета довел дело до разгрома.

Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч, 29 февраля

Атлетик Бильбао – Атлетико Мадрид – 3:0 [первый матч – 1:0]

Голы: Иньяки Уильямс, 13, Нико Уильямс, 42, Горка Гурусета, 61

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