Атлетик Бильбао

29 февраля на «Сан-Мамес» пройдет ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором «Атлетик» сыграет против «Атлетико». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Атлетик

Команда уже точно сможет проявить себя лучше, чем в прошлом сезоне - первом после возвращения Эрнесто Вальверде в Бильбао. Остается только вопрос, насколько серьезным получится рывок вверх. В Примере у басков, с огромной вероятностью, получится вернуться в еврокубки. Более того, там идет борьба как раз с Атлетико (ну и нестабильной Барселоной) за лигочемпионовское 4-е место. Ну а от Бетиса, идущего 7-м, отделяет десяток очков. В крайнем туре как раз играли против подопечных Пеллегрини - и вдруг уступили 1:3, пусть и в меньшинстве. Параллельно в кубке получилось дойти уже до полуфинала - как и в 2023-м году. Но тогда амбициозный коллектив в итоге уступил соседней Осасуне. А сейчас получилось вымучить победу в Мадриде в первом поединке 1/2, пусть и с минимальным счетом.

Атлетико

Клуб пока что не может сказать, удачным для него окажется сезон или провальным. Но расклады в феврале для него ухудшились. Уже было упомянуто выше, как на своем поле из-за единственного мяча, забитого с пенальти, проиграли первый полуфинал Копы дель Рей Атлетику. Кроме того, на прошлой неделе с тем же счетом, 0:1, уступили и Интеру в Милане - так начался плей-офф Лиги чемпионов. Конечно же, оба результата не выглядят приговором, но теперь нужно побеждать в ответном поединке и с басками, и с итальянцами. При этом не все получается и в рамках Ла Лиги - можно потерять привычное место в квартете. Тем более что ухитрились потерять очки даже с Альмерией, худшей в дивизионе, сыграв с ней 2:2.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне оба поединка Примеры выиграли Гризманн и компания. Но в этой темпораде клуб из Бильбао побеждал и в чемпионате, и в кубке.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое, но преимущество хозяевам. Но им хватит и ничьей, так что стоит ставить на то, что гости не проиграют (коэффициент - 1,6).