В среду, 29 февраля, состоится второй матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Атлетик» Бильбао и «Атлетико» Мадрид.

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Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес» и начнется в 22:30.

В первом поединке торжествовал баскский клуб со счетом 1:0.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Атлетик – Атлетико. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция