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Кубок Испании
Атлетик Бильбао
29.02.2024 22:30 - : -
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
27 февраля 2024, 21:27 | Обновлено 27 февраля 2024, 21:29
23
0

Атлетик – Атлетико. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 февраля в 22:30 Матч Кубка Испании

27 февраля 2024, 21:27 | Обновлено 27 февраля 2024, 21:29
23
0
Атлетик – Атлетико. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетик – Атлетико

В среду, 29 февраля, состоится второй матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Атлетик» Бильбао и «Атлетико» Мадрид.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес» и начнется в 22:30.

В первом поединке торжествовал баскский клуб со счетом 1:0.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Атлетик – Атлетико. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Атлетик Бильбао Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу смотреть онлайн Атлетик - Атлетико
Источник Sport.ua
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