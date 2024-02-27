Кубок Испании
29.02.2024 22:30 - : -
Кубок Испании27 февраля 2024, 21:27 | Обновлено 27 февраля 2024, 21:29
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Атлетик – Атлетико. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 февраля в 22:30 Матч Кубка Испании
27 февраля 2024, 21:27 | Обновлено 27 февраля 2024, 21:29
23
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В среду, 29 февраля, состоится второй матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Атлетик» Бильбао и «Атлетико» Мадрид.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес» и начнется в 22:30.
В первом поединке торжествовал баскский клуб со счетом 1:0.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Атлетик – Атлетико. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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