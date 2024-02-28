28 февраля на «Сити Граунд» пройдет матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором «Ноттингем Форест» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ноттингем Форест

Команда по итогам позапрошлого сезона смогла, пусть и через стыковые поединки, подняться наконец-то из Чемпионшипа. А потом закончила прошлый чемпионат в Премьер-Лиге, первым за четверть века, на достаточно комфортной 13-й позиции. Но все эти заслуги Стива Купера не спасли его от отставки, как только затянулась серия неудач. И еще в декабре появился новый менеджер, Эшпириту Санту. У Нуну не все получается, но все же его подопечные выигрывают достаточно часто, чтобы постепенно отрываться от опасной зоны. Так, в середине февраля оформили 2-0 с Вест Хэмом. В прошлом туре с Астон Виллой в Бирмингеме проиграли без особенных шансов, 2-4. При этом получается вести борьбу в кубке, правда, в предыдущем раунде выбили Бристоль Сити только в переигровке, и то по пенальти.

Манчестер Юнайтед

Клуб пытается спасти сезон. Первый круг 2023/2024 получился откровенно провальным: 0-3 дома в рамках Кубка Лиги с Ньюкаслом, 4-е место в несложной группе Лиги чемпионов, обилие осечек в АПЛ, где красные дьяволы упали за пределы зоны еврокубков. Но манкунианцы сумели прибавить зимой. В феврале и вовсе были сплошные победы, в том числе выиграли и у потенциального конкурента, Астон Виллы. Вот только в прошлом туре дома уступили Фулхэму. Кстати, март начнется с поединка подопечных тен Хага с Сити, и он не может не думать о дерби. Но и кубок для Эрика стал последним шансом выиграть трофей в этом сезоне. До этого везло с соперниками - Уиган, Ньюпорт. А вот сейчас будет уже более сложный вояж.

Статистика личных встреч

МЮ выигрывал 11 раз кряду - серия длилась с середины 90-х. Но перед Новым Годом лесники сделали подарок болельщикам, уже при Эшпириту Санту обыграв гранда дома 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы верят больше в гостей. Но тут ждем настоящей борьбы - ставим на итого больше 2,5 голов (коэффициент - 1,74).