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Кубок Англии
Ноттингем Форест
28.02.2024 21:45 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
27 февраля 2024, 20:28 |
38
0

Ноттингем Форест – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 февраля в 21:45 поединок 1/8 финала английского кубка

27 февраля 2024, 20:28 |
38
0
Ноттингем Форест – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноттингем Форест – Ман Юнайтед

В среду, 28 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Ноттингем Форест – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед смотреть онлайн Кубок Англии по футболу
Источник Sport.ua
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