В среду, 28 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Ноттингем Форест – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция