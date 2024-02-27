Кубок Англии
28.02.2024 21:45 - : -
Кубок Англии27 февраля 2024, 20:28 |
38
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Ноттингем Форест – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 февраля в 21:45 поединок 1/8 финала английского кубка
27 февраля 2024, 20:28 |
38
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В среду, 28 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Ноттингем Форест – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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