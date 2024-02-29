28 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между командами «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных дьяволов».

Единственный гол на счету Каземиро, который отличился на 89-й минуте.

В четвертьфинале «Ман Юнайтед» встретится с «Ливерпулем».

Кубок Англии. 1/8 финала, 28 февраля

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 0:1

Гол: Каземиро, 89

Видеообзор матча: