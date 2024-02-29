Кубок Англии
28.02.2024 21:45 – FT 0 : 1
Англия29 февраля 2024, 03:07 |
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Ноттингем Форест – Ман Юнайтед – 0:1. Лесники vs Дьяволы. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Англии
29 февраля 2024, 03:07 |
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28 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между командами «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных дьяволов».
Единственный гол на счету Каземиро, который отличился на 89-й минуте.
В четвертьфинале «Ман Юнайтед» встретится с «Ливерпулем».
Кубок Англии. 1/8 финала, 28 февраля
Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 0:1
Гол: Каземиро, 89
Видеообзор матча:
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
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