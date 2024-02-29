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Кубок Англии
Ноттингем Форест
28.02.2024 21:45 – FT 0 : 1
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 февраля 2024, 03:07 |
30
0

Ноттингем Форест – Ман Юнайтед – 0:1. Лесники vs Дьяволы. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Англии

29 февраля 2024, 03:07 |
30
0
Ноттингем Форест – Ман Юнайтед – 0:1. Лесники vs Дьяволы. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между командами «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных дьяволов».

Единственный гол на счету Каземиро, который отличился на 89-й минуте.

В четвертьфинале «Ман Юнайтед» встретится с «Ливерпулем».

Кубок Англии. 1/8 финала, 28 февраля

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 0:1

Гол: Каземиро, 89

Видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
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Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу видео голов и обзор Каземиро
Источник Sport.ua
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