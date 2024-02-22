22 февраля на «Стадио Олимпико» пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Рома» сыграет против «Фейеноорда». Поединок начнется в 22:00 по киевкому времени.

Рома

Команда закончила длительную, но в целом неудачную (с оговоркой о победе в Лиге конференций в 2022-м голу) эру Моуринью. Сеу Жозе ушел не без шума, но всех удивило одно: что от Особенного терпеливо ждали результатов вплоть до середины зимы этого года. С одной стороны, португальца сменил Де Росси только как временщик - легенда волков должен довести коллектив до лета. Но, с другой стороны, нельзя говорить о полном кресте на этом сезоне. Это в кубке вылетели в одном из последних поединков при прежнем наставнике. В Серии А Даниеле, воспользовавшись удобным календарем, начал с череды побед, подтянувшись к конкурентам (хотя потом дома уступили 2-4 Интеру). Да и в Лиге Европы точно не хочется закончить уже в феврале. В Роттердаме, пропустив в раздевалку, ответили голом Лукаку, и так и закончили 1-1.

Фейеноорд

Клуб в прошлом сезоне наконец-то стал чемпионом Нидерландов - в 16-й раз всего в истории, но только повторно в этом столетии (предыдущая победа датировала 2017-м). Сейчас подопечные Арне Слота отстали уже на десяток очков от нынешнего лидера, ПСВ. С учетом того, как мало теряет конкурент из Эйндховена, шансов сохранить титул все меньше. Все больше сил и внимания должны уходить на другие турниры. В кубке страны получилось достичь полуфинала, да и в Лиге чемпионов у голландцев был относительно неплохой результат. Гордость Юга в итоге проиграл не только Атлетико, но и Лацио, но, взяв пару побед, опередили на 2 балла Селтик и закончить третьими в квартете. В итоге коллектив перебрался в Лигу Европы. Там, правда, не упустили победу над отлично знакомым соперником.

Статистика личных встреч

Стороны играют третий сезон кряду. Сначала был финал Лиги конференций, минимально выигранный джалоросси. А в апреле, в 1/4 Лиги Европы, голландцы, казалось, взяли реванш, победив 2-1 - но в ответной встрече в Риме хозяева устроили разгром 4-1.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно больше верят в итальянцев. Но лучше подстраховаться форой 0 (коэффициент - 1,615).