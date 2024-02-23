22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Рома» и «Фейеноорд». Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались римляни – 4:2 [первый поединок – 1:1].

У итальянского клуба в серии пенальти не забил Ромелу Лукаку, а у нидерландского коллектива с точки промахнулись Давид Ганцко и Алиреза Джаханбахш.

Лига Европы. 1/16 финала

Ответные матчи, 22 февраля

Рома – Фейенорд – 1:1 (пен. 4:2) [первый матч – 1:1]

Голы: Пеллегрини, 15 – Хименес, 5

Видео голов и обзор матча: