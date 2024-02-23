Рома – Фейеноорд – 1:1 (пен. 4:2) Как Лукаку не забил пенальти. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы
22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Рома» и «Фейеноорд». Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались римляни – 4:2 [первый поединок – 1:1].
У итальянского клуба в серии пенальти не забил Ромелу Лукаку, а у нидерландского коллектива с точки промахнулись Давид Ганцко и Алиреза Джаханбахш.
Лига Европы. 1/16 финала
Ответные матчи, 22 февраля
Рома – Фейенорд – 1:1 (пен. 4:2) [первый матч – 1:1]
Голы: Пеллегрини, 15 – Хименес, 5
Видео голов и обзор матча:
События матча
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