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Лига Европы
Проходит дальше Рома
22.02.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 1
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Фейеноорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
23 февраля 2024, 03:52 |
33
0

Рома – Фейеноорд – 1:1 (пен. 4:2) Как Лукаку не забил пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

23 февраля 2024, 03:52 |
33
0
Рома – Фейеноорд – 1:1 (пен. 4:2) Как Лукаку не забил пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Рома» и «Фейеноорд». Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались римляни – 4:2 [первый поединок – 1:1].

У итальянского клуба в серии пенальти не забил Ромелу Лукаку, а у нидерландского коллектива с точки промахнулись Давид Ганцко и Алиреза Джаханбахш.

Лига Европы. 1/16 финала

Ответные матчи, 22 февраля

Рома – Фейенорд – 1:1 (пен. 4:2) [первый матч – 1:1]

Голы: Пеллегрини, 15 – Хименес, 5

Видео голов и обзор матча:

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Квилиндсхи Хартман (Фейеноорд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Никола Залевский (Рома).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Уссем Ауа (Рома).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Бриан Кристанте (Рома).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Аясе Уэда (Фейеноорд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Леандро Паредес (Рома).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Фейеноорд).
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Источник Sport.ua
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