Лига Европы21 февраля 2024, 22:06 | Обновлено 21 февраля 2024, 22:07
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Рома – Фейеноорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 февраля в 22:00 поединок 1/16 финала Лиги Европы
21 февраля 2024, 22:06 | Обновлено 21 февраля 2024, 22:07
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В четверг, 22 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Рома» и «Фейеноорд».
Игра состоится на «Стадио Олимпико» в Риме
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
В первом поединке команды сыграли в ничью 1:1.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Фейеноорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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