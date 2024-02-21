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Лига Европы
Рома
22.02.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:1 - : -
Фейеноорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
21 февраля 2024, 22:06 | Обновлено 21 февраля 2024, 22:07
26
0

Рома – Фейеноорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 февраля в 22:00 поединок 1/16 финала Лиги Европы

21 февраля 2024, 22:06 | Обновлено 21 февраля 2024, 22:07
26
0
Рома – Фейеноорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома – Фейеноорд

В четверг, 22 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Рома» и «Фейеноорд».

Игра состоится на «Стадио Олимпико» в Риме

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В первом поединке команды сыграли в ничью 1:1.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Фейеноорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Фейеноорд Рома Рим смотреть онлайн Лига Европы
Источник Sport.ua
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