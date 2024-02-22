22 февраля на «Стад де ла Рут де Лорьян» пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Ренн» сыграет против «Милана». Поединок начнется в 18:45 по европейскому времени.

Ренн

Команда так и не смогла не то что превзойти, но даже повторить свое недавнее достижение в виде четвертого места во французской Лиги 1. Но все-таки сейчас красно-черные по праву считаются одним из участников второго эшелона: не претендует на первое место, и даже позицию в тройке, но достаточно стабильно играет в еврокубках. Вот и сейчас, наладив дела во внутреннем чемпионате за счет зимней удачной серии, и продолжая бороться за кубок (выбили по пенальти Марсель, а потом разгромили на выезде Сошо), подопечные Жюльена Стефана смогли неплохо проявить себя в Лиге Европы, закончив второй в своей группе - под Вильярреалом, которому проиграли дома 2-3 в последнем туре, но уверенно обогнав остальную пару. Но в итоге это вывело на красно-черных уже в первом раунде игр на вылет. На Сан-Сиро фактически ничего не получилось, уступили разгромно.

Милан

Клуб при Стефано Пиоли показывает хорошие, пусть и не особенно стабильные результаты. Особняком стоит долгожданное возвращение скудетто в 2022-м году. Лидером в Кальчо остаться не получилось и близко, и только наказание Ювентуса помогло закончить в следующем розыгрыше на 4-й позиции - но при этом в Лиге чемпионов после 4-го места в группе в 2021-м команду остановили только в полуфинале прошлой весной. Сейчас было взято только 3-е место, но в сложном квартете. Там обогнали Ньюкасл, но у ПСЖ были чуть лучше дополнительные показатели при равенстве очков и обмена победами. Теперь нужно переключаться на Лигу Европы. И, казалось бы, на ней можно сосредоточиться: из кубка россонери вылетели, в Серии А идут третьими - особенной интриги нет. Не удивительно, что дома французам забили 3 безответных гола.

Статистика личных встреч

На прошлой неделе команды впервые сыграли между собой.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают шансы пары как равные. Но тут уже все ясно, так что ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,84).