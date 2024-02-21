Лига Европы21 февраля 2024, 21:14 |
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Ренн – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 февраля в 19:45 поединок 1/16 финала Лиги Европы
21 февраля 2024, 21:14 |
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В четверг, 22 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Ренн» и «Милан».
Игра состоится на стадионе «Руазон-Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
В первом поединке «Милан» победил со счетом 3:0.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Ренн – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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