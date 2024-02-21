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Ренн
22.02.2024 19:45 2-й матч. Результат первого матча 0:3 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
21 февраля 2024, 21:14 |
37
0

Ренн – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 февраля в 19:45 поединок 1/16 финала Лиги Европы

21 февраля 2024, 21:14 |
37
0
Ренн – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Милан

В четверг, 22 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Ренн» и «Милан».

Игра состоится на стадионе «Руазон-Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

В первом поединке «Милан» победил со счетом 3:0.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ренн – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Милан Лига Европы смотреть онлайн Ренн
Источник Sport.ua
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