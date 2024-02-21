В четверг, 22 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Ренн» и «Милан».

Игра состоится на стадионе «Руазон-Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

В первом поединке «Милан» победил со счетом 3:0.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ренн – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция