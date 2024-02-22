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Лига Европы
Ренн
22.02.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 3 : 2
Милан Проходит дальше
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Лига Европы
22 февраля 2024, 23:27 | Обновлено 22 февраля 2024, 23:37
128
1

Ренн – Милан – 3:2. Хет-трик Бурижо. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги Европы

22 февраля 2024, 23:27 | Обновлено 22 февраля 2024, 23:37
128
1
Ренн – Милан – 3:2. Хет-трик Бурижо. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Бурижо

Вечером 22 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

«Ренн» во втором поединке обыграл «Милан» со счетом 3:2, хет-трик у хозяев поля оформил Бенжамен Бурижо.

Однако дальше вышли россонери, которые выиграли на «Сан-Сиро» первый матч (3:0).

Лига Европы. 1/16 финала, 22 февраля

Ренн – Милан – 3:2 (первый матч 0:3)

Голы: Бурижо, 11, 54 (пен), 68 (пен) – Йович, 22, Леау, 58

Видео голов и обзор матча

События матча

68’
ГОЛ ! С пенальти забил Бенжамен Бурижо (Ренн).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Бенжамен Бурижо (Ренн).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Милан).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Бурижо (Ренн).
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Лига Европы Ренн Милан видео голов и обзор Рафаэл Леау Лука Йович хет-трик
Источник Sport.ua
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Saar
Дивно,що не всі три - пенальті)))
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