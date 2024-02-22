Лига Европы22 февраля 2024, 23:27 | Обновлено 22 февраля 2024, 23:37
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Ренн – Милан – 3:2. Хет-трик Бурижо. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги Европы
22 февраля 2024, 23:27 | Обновлено 22 февраля 2024, 23:37
128
1
Вечером 22 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.
«Ренн» во втором поединке обыграл «Милан» со счетом 3:2, хет-трик у хозяев поля оформил Бенжамен Бурижо.
Однако дальше вышли россонери, которые выиграли на «Сан-Сиро» первый матч (3:0).
Лига Европы. 1/16 финала, 22 февраля
Ренн – Милан – 3:2 (первый матч – 0:3)
Голы: Бурижо, 11, 54 (пен), 68 (пен) – Йович, 22, Леау, 58
Видео голов и обзор матча
События матча
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Бенжамен Бурижо (Ренн).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Бенжамен Бурижо (Ренн).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Милан).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Бурижо (Ренн).
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Дивно,що не всі три - пенальті)))
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