Ренн – Милан – 3:2. Хет-трик Бурижо. Видео голов и обзор матча

Вечером 22 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

«Ренн» во втором поединке обыграл «Милан» со счетом 3:2, хет-трик у хозяев поля оформил Бенжамен Бурижо.

Однако дальше вышли россонери, которые выиграли на «Сан-Сиро» первый матч (3:0).

Лига Европы. 1/16 финала, 22 февраля

Ренн – Милан – 3:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Бурижо, 11, 54 (пен), 68 (пен) – Йович, 22, Леау, 58

Видео голов и обзор матча