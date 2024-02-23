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Лига Европы
Ренн
22.02.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 3 : 2
Милан Проходит дальше
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Лига Европы
23 февраля 2024, 03:05 | Обновлено 23 февраля 2024, 03:29
59
0

ВИДЕО. Как Милан в результативном матче проиграл, но прошел Ренн

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

23 февраля 2024, 03:05 | Обновлено 23 февраля 2024, 03:29
59
0
ВИДЕО. Как Милан в результативном матче проиграл, но прошел Ренн
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Ренн» и «Милан». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу французского клуба.

По сумме двух встреч в следующий раунд плей-офф пробился итальянский коллектив (3:0, 2:3).

Хет-триком за «Ренн» отметился Бенжамин Бурижо. Два мяча он забил с пенальти. Голами у «Милана» отметились Лука Йович и Рафаэл Леау.

Лига Европы. 1/16 финала

Ответный матч. 22 февраля

Ренн – Милан – 3:2

Голы: Бурижо, 11, 54 (пен.), 68 (пен.) – Йович, 22, Леау, 58

Видео голов и обзор матча:

События матча

68’
ГОЛ ! С пенальти забил Бенжамен Бурижо (Ренн).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Бенжамен Бурижо (Ренн).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Милан).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Бурижо (Ренн).
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Ренн Милан Лига Европы видео голов и обзор хет-трик Лука Йович Рафаэл Леау пенальти
Источник Sport.ua
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