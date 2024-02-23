ВИДЕО. Как Милан в результативном матче проиграл, но прошел Ренн
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22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Ренн» и «Милан». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу французского клуба.
По сумме двух встреч в следующий раунд плей-офф пробился итальянский коллектив (3:0, 2:3).
Хет-триком за «Ренн» отметился Бенжамин Бурижо. Два мяча он забил с пенальти. Голами у «Милана» отметились Лука Йович и Рафаэл Леау.
Лига Европы. 1/16 финала
Ответный матч. 22 февраля
Ренн – Милан – 3:2
Голы: Бурижо, 11, 54 (пен.), 68 (пен.) – Йович, 22, Леау, 58
Видео голов и обзор матча:
События матча
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