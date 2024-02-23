ВИДЕО. Как Милан в результативном матче проиграл, но прошел Ренн

22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Ренн» и «Милан». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу французского клуба.

По сумме двух встреч в следующий раунд плей-офф пробился итальянский коллектив (3:0, 2:3).

Хет-триком за «Ренн» отметился Бенжамин Бурижо. Два мяча он забил с пенальти. Голами у «Милана» отметились Лука Йович и Рафаэл Леау.

Лига Европы. 1/16 финала

Ответный матч. 22 февраля

Ренн – Милан – 3:2

Голы: Бурижо, 11, 54 (пен.), 68 (пен.) – Йович, 22, Леау, 58

Видео голов и обзор матча: