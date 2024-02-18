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18 февраля 2024, 03:00 | Обновлено 18 февраля 2024, 03:18
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Юрий КОВАЛЬ: «Оценку сборам даст только чемпионат»

Тренер «Зари» прокомментировал подготовку к возобновлению сезона в УПЛ

18 февраля 2024, 03:00 | Обновлено 18 февраля 2024, 03:18
12
0
Юрий КОВАЛЬ: «Оценку сборам даст только чемпионат»
Заря Луганск. Юрий Коваль

Тренер луганской «Зари» Юрий Коваль после победы над латвийской «Валмиерой» (2:1) рассказал о трудностях на сборах и ситуации в команде.

– Оценку сборам даст только чемпионат. Таких сложных сборов, имею в виду в плане здоровья игроков, у меня не было давно. Даже не припомню. Жаловаться – это грех. Я имею в виду не травмы, а простудные заболевания. До конца подготовительного этапа решали две противоположные задачи: сохранить здоровье футболистов и оставить у команды желание побеждать, инстинкт победителя. Впереди нас ждет чемпионат.

– Наверное, после таких трудных сборов, команда получит выходной?

– Конечно. Будет сложный переезд. К тому же за месяц у нас было всего три выходных. И психология, и физиология должны отдыхать тоже. Дальше будет игра против «Ворсклы» – очень хорошая укрепившаяся команда, она начала играть немного иначе. Все украинские команды, матчи которых я видел на сборах, хорошо готовы физически, демонстрируют достойный футбол.

Мы провели очень хорошие спарринги. Можно сказать – разносторонние. Есть соперники, которые демонстрируют техническую игру, как «Динамо» Батуми. Есть силовые, как сегодня. Соперник заставил нас много обороняться, играли ромбом, много вертикальных передач было, два нападающих, много борьбы.

Те игроки, которые по разным причинам не попадали в обойму осенью, сейчас готовы хотя бы функционально. Насколько они смогут себя реализовать – посмотрим.

– Как все заметили на сборах, в отличие от того, что было у нас осенью, сейчас у команды появились эмоции, даже во время контрольных поединков.

– Так и есть. Добавились еще игроки, придавшие нам эмоций. Тот же наш Жуниньо, Башич, у которого менталитет, похож на наш. Али (Ндур – ред.) постепенно адаптируется. Ждем Кристофера, делающего визу. Он, кстати, каждый день в нашу общекомандную группу посылает сообщения на украинском языке. Принял коллектив и молодых игроков, которых мы подтянули с Ю-19. Плюс, как говорится – победы это клей команды. Даже на собрании. Они дают возможность сплотиться.

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товарищеские матчи Заря Луганск контрольные матчи УПЛ Валмиера Юрий Коваль пресс-конференция
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