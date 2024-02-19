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  4. Заря – Валмиера – 2:1. Точный удар Герреро принес победу. Видео голов
Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 05:30 | Обновлено 19 февраля 2024, 05:42
72
0

Заря – Валмиера – 2:1. Точный удар Герреро принес победу. Видео голов

Луганский минимально переиграл латвийскую команду

19 февраля 2024, 05:30 | Обновлено 19 февраля 2024, 05:42
72
0
Заря – Валмиера – 2:1. Точный удар Герреро принес победу. Видео голов
ФК Заря

Луганская «Заря» провела товарищеский поединок с представителем чемпионата Латвии «Валмиерой».

В первом тайме команды привыкали друг к другу, поэтому голов не было.

Второй тайм коллективы сыграли на более рискованых скоростях. Счет усилиями Ндура открыли украинцы, но спустя пару моментов их оппоненты восстановили равновесие. Победный гол за «Зарю» забил Герреро.

Первым соперником «Зари» после паузы в УПЛ станет полтавская «Ворскла». Матч запланирован на 26 февраля.

Товарищеский матч

Заря (Луганск) – Валмиера (Латвия) – 2:1

Голы: Ндур, 59, Герреро, 85 – Ротар, 66

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Заря Луганск Валмиера контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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