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Товарищеские матчи
Заря
17.02.2024 15:00 - : -
Валмиера
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Украина. Премьер лига
16 февраля 2024, 19:59 | Обновлено 16 февраля 2024, 20:01
108
0

Заря Луганск – Валмиера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

16 февраля 2024, 19:59 | Обновлено 16 февраля 2024, 20:01
108
0
Заря Луганск – Валмиера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

В субботу, 17 февраля, состоится товарищеский матч зимней паузы в УПЛ, в котором луганская «Заря» выяснит отношения с командой «Валмиера» из Латвии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча запланировано на 15:00 по Киеву.

Заря Луганск – Валмиера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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