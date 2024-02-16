Украина. Премьер лига16 февраля 2024, 19:59 | Обновлено 16 февраля 2024, 20:01
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Заря Луганск – Валмиера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
16 февраля 2024, 19:59 | Обновлено 16 февраля 2024, 20:01
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В субботу, 17 февраля, состоится товарищеский матч зимней паузы в УПЛ, в котором луганская «Заря» выяснит отношения с командой «Валмиера» из Латвии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало товарищеского матча запланировано на 15:00 по Киеву.
Заря Луганск – Валмиера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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