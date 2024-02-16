В субботу, 17 февраля, состоится товарищеский матч зимней паузы в УПЛ, в котором луганская «Заря» выяснит отношения с командой «Валмиера» из Латвии.

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Начало товарищеского матча запланировано на 15:00 по Киеву.

Заря Луганск – Валмиера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция