Голы Ндура и Герреро. Заря переиграла Валмиеру

Состоялся товарищеский матч между луганской «Зарей» и латвийской «Валмиерой», который проходил в рамках подготовки луганской команды к возобновлению сезона в УПЛ.

Игра закончилась победой подопечных Юрия Коваля со счётом 2:1. На 59 минуте Ндур убежал от защитников и дело точно пробил в дальний угол, а на 85 минуте то же сделал Герреро, но с левого фланга.

Между этими мячами «Заря» тоже пропустила, на 66-й минуте отличился Ротар.

Товарищеский матч

Заря (Луганск) – Валмиера (Латвия) – 2:1

Голы: Ндур, 59, Герреро, 85 – Ротар, 66