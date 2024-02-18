Голы Ндура и Герреро. Заря переиграла Валмиеру
В товарищеском поединке луганская команда оказалась сильнее
Состоялся товарищеский матч между луганской «Зарей» и латвийской «Валмиерой», который проходил в рамках подготовки луганской команды к возобновлению сезона в УПЛ.
Игра закончилась победой подопечных Юрия Коваля со счётом 2:1. На 59 минуте Ндур убежал от защитников и дело точно пробил в дальний угол, а на 85 минуте то же сделал Герреро, но с левого фланга.
Между этими мячами «Заря» тоже пропустила, на 66-й минуте отличился Ротар.
Товарищеский матч
Заря (Луганск) – Валмиера (Латвия) – 2:1
Голы: Ндур, 59, Герреро, 85 – Ротар, 66
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