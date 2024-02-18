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Товарищеские матчи
Заря
17.02.2024 15:00 – FT 2 : 1
Валмиера
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Украина. Премьер лига
18 февраля 2024, 02:40 | Обновлено 18 февраля 2024, 02:58
18
0

Голы Ндура и Герреро. Заря переиграла Валмиеру

В товарищеском поединке луганская команда оказалась сильнее

18 февраля 2024, 02:40 | Обновлено 18 февраля 2024, 02:58
18
0
Голы Ндура и Герреро. Заря переиграла Валмиеру
Заря Луганск

Состоялся товарищеский матч между луганской «Зарей» и латвийской «Валмиерой», который проходил в рамках подготовки луганской команды к возобновлению сезона в УПЛ.

Игра закончилась победой подопечных Юрия Коваля со счётом 2:1. На 59 минуте Ндур убежал от защитников и дело точно пробил в дальний угол, а на 85 минуте то же сделал Герреро, но с левого фланга.

Между этими мячами «Заря» тоже пропустила, на 66-й минуте отличился Ротар.

Товарищеский матч

Заря (Луганск) – Валмиера (Латвия) – 2:1

Голы: Ндур, 59, Герреро, 85 – Ротар, 66

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Валмиера Заря Луганск товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Алиун Ндур Эдуардо Герреро видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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