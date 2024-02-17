Малиновский и Ко сыграли вничью с чемпионом Италии

В субботу, 17 февраля, состоялся матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Наполи» и «Дженоа». Игра прошла в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».

«Грифоны» сумели набрать очки на поле действующего чемпиона страны, сыграв 1:1. Автором первого гола в матче стал полузащитник «Дженоа» Мартен Френдруп, забивший на 47-й минуте, а ничью для «Наполи» вырвал Сирил Нгонге на 90-й.

Полузащитник гостей Руслан Малиновский начал матч на скамье для запасных и появился на поле на 75-й минуте.

Серия А. 25-й тур, 17 февраля

Наполи – Дженоа – 1:1

Голы: Френдруп, 45 Нгонге, 90.

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