Малиновский и Ко сыграли вничью с чемпионом Италии
«Дженоа» разошелся миром с «Наполи»
В субботу, 17 февраля, состоялся матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Наполи» и «Дженоа». Игра прошла в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».
«Грифоны» сумели набрать очки на поле действующего чемпиона страны, сыграв 1:1. Автором первого гола в матче стал полузащитник «Дженоа» Мартен Френдруп, забивший на 47-й минуте, а ничью для «Наполи» вырвал Сирил Нгонге на 90-й.
Полузащитник гостей Руслан Малиновский начал матч на скамье для запасных и появился на поле на 75-й минуте.
Серия А. 25-й тур, 17 февраля
Наполи – Дженоа – 1:1
Голы: Френдруп, 45 Нгонге, 90.
Partita da primi gol! Frendrup per il @GenoaCFC e Ngonge al 90' a salvare il @sscnapoli! #NapoliGenoa pic.twitter.com/ZYzUcM74Y0— Lega Serie A (@SerieA) February 17, 2024
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