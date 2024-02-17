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Чемпионат Италии
Наполи
17.02.2024 16:00 – FT 1 : 1
Дженоа
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Италия
17 февраля 2024, 18:04 | Обновлено 17 февраля 2024, 18:07
218
1

Малиновский и Ко сыграли вничью с чемпионом Италии

«Дженоа» разошелся миром с «Наполи»

17 февраля 2024, 18:04 | Обновлено 17 февраля 2024, 18:07
218
1
Малиновский и Ко сыграли вничью с чемпионом Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В субботу, 17 февраля, состоялся матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Наполи» и «Дженоа». Игра прошла в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».

«Грифоны» сумели набрать очки на поле действующего чемпиона страны, сыграв 1:1. Автором первого гола в матче стал полузащитник «Дженоа» Мартен Френдруп, забивший на 47-й минуте, а ничью для «Наполи» вырвал Сирил Нгонге на 90-й.

Полузащитник гостей Руслан Малиновский начал матч на скамье для запасных и появился на поле на 75-й минуте.

Серия А. 25-й тур, 17 февраля

Наполи – Дженоа – 1:1

Голы: Френдруп, 45 Нгонге, 90.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Octopus
Как обычно Дженоа потеряла очки после замен. Целый тайм вели и пропустили. Джилардино пора бы уже задуматься о том, что он ломает игру своими заменами. Гол вообще тупейший, в центре штрафной стоит неприкрытый игрок, вокруг него на полтора метра никого.
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