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Италия
18 февраля 2024, 18:13 |
514
0

Тренер Дженоа объяснил, почему Малиновский не вышел в основе против Наполи

Альберто Джилардино пришлось сделать трудный выбор

18 февраля 2024, 18:13 |
514
0
Тренер Дженоа объяснил, почему Малиновский не вышел в основе против Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино объяснил, почему украинский полузащитник Руслан Малиновский не вышел в стартовом составе на матч 25-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:1):

«Было нелегко выбрать состав на этот матч, потому что важных игроков, таких как Малиновский, который забил «Аталанте», пришлось оставить на скамейке. Мне приходится делать выбор, исходя из интерпретации матча и соперника. Общая идея заключается в командном самопожертвовании. Сегодня ребята играли с великолепной самоотдачей».

В этом сезоне Серии А Руслан Малиновский провел 22 матча, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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Альберто Джилардино Руслан Малиновский Дженоа Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Tuttomercatoweb
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