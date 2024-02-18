Тренер Дженоа объяснил, почему Малиновский не вышел в основе против Наполи

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино объяснил, почему украинский полузащитник Руслан Малиновский не вышел в стартовом составе на матч 25-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:1):

«Было нелегко выбрать состав на этот матч, потому что важных игроков, таких как Малиновский, который забил «Аталанте», пришлось оставить на скамейке. Мне приходится делать выбор, исходя из интерпретации матча и соперника. Общая идея заключается в командном самопожертвовании. Сегодня ребята играли с великолепной самоотдачей».

В этом сезоне Серии А Руслан Малиновский провел 22 матча, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.