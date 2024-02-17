Малиновский остался в резерве Дженоа на матч против Наполи
Начало поединка запланировано на 17 февраля в 16:00 по киевскому времени
В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Дженоа».
Игра пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».
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Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Малиновский остался в резерве Дженоа на матч против Наполи
В запасе команды гостей – украинский хавбек Руслан Малиновский.
⤵️ STARTING XI #NapoliGenoa 🔴🔵 pic.twitter.com/ZeV3ZUFNU1— Genoa CFC (@GenoaCFC) February 17, 2024
💪 STARTING XI— Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 17, 2024
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/yGdC1NjVhD
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