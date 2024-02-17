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Италия
17 февраля 2024, 15:43 | Обновлено 17 февраля 2024, 16:32
54
0

Малиновский остался в резерве Дженоа на матч против Наполи

Начало поединка запланировано на 17 февраля в 16:00 по киевскому времени

17 февраля 2024, 15:43 | Обновлено 17 февраля 2024, 16:32
54
0
Малиновский остался в резерве Дженоа на матч против Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Дженоа».

Игра пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Малиновский остался в резерве Дженоа на матч против Наполи

В запасе команды гостей – украинский хавбек Руслан Малиновский.

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Серия A Дженоа Наполи чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский стартовые составы
Источник Sport.ua
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